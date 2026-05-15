Mưa bão, sét đánh khiến gần 100 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Bão bụi, mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 96 người thiệt mạng tại miền Bắc Ấn Độ và gây hư hại nhiều ngôi nhà.

AP dẫn lời nhà chức trách địa phương ngày 14/5 cho biết, các trận bão bụi, mưa lớn và sét đánh đã làm hư hại nhà cửa cùng nhiều công trình khác, đồng thời cướp đi sinh mạng của ít nhất 96 người tại miền Bắc Ấn Độ.

Những cơn bão này cũng khiến hơn 50 người bị thương khi quét qua nhiều huyện vào tối 13/5 tại Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ.

Người thân thương tiếc bên thi thể của Summit Yadav, 24 tuổi, người đã qua đời sau khi bức tường nhà hàng xóm sụp đổ do bão bụi và mưa lớn ở Prayagraj, Ấn Độ, ngày 14/5/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Theo các quan chức, một số trường hợp tử vong là do cây đổ, nhà sập và sét đánh. Cảnh sát cùng các đội ứng phó thảm họa đã phải sử dụng cưa máy và cần cẩu để dọn dẹp cây đổ trên các tuyến đường và đường sắt ở nhiều huyện.

Ông Narendra N. Srivastava, một quan chức hành chính cho biết thêm, nhà cửa, hoa màu cùng hệ thống điện bị thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là tại các huyện nông thôn. Các đội cứu hộ đã được triển khai trên toàn khu vực bị ảnh hưởng.

Tại huyện Prayagraj, người dân kể lại cảnh hoảng loạn khi gió mạnh quét qua các khu dân cư.

“Cơn bão đến bất ngờ và bầu trời chuyển tối đen chỉ trong vài phút. Mái tôn bay tứ tung, mọi người vội vã chạy vào nhà. Chúng tôi nghe tiếng cây đổ suốt buổi tối”, ông Ram Kishore kể lại.

Tại huyện Bhadohi lân cận, bà Savitri Devi cho biết gia đình bà may mắn thoát nạn khi gió mạnh làm hư hại ngôi nhà đất.

“Chúng tôi chạy ra ngoài khi tường bắt đầu rung lắc vì gió. Mái nhà sập chỉ vài phút sau đó. Cả gia đình phải ở tạm qua đêm tại nhà người thân”, bà kể lại.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath, đã chỉ đạo các quan chức hoàn thành công tác cứu trợ trong vòng 24 giờ và yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng.

