Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Mưa bão, sét đánh khiến gần 100 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Bão bụi, mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 96 người thiệt mạng tại miền Bắc Ấn Độ và gây hư hại nhiều ngôi nhà.

An An (Theo AP)

AP dẫn lời nhà chức trách địa phương ngày 14/5 cho biết, các trận bão bụi, mưa lớn và sét đánh đã làm hư hại nhà cửa cùng nhiều công trình khác, đồng thời cướp đi sinh mạng của ít nhất 96 người tại miền Bắc Ấn Độ.

Những cơn bão này cũng khiến hơn 50 người bị thương khi quét qua nhiều huyện vào tối 13/5 tại Uttar Pradesh, bang đông dân nhất Ấn Độ.

apando1.jpg
Người thân thương tiếc bên thi thể của Summit Yadav, 24 tuổi, người đã qua đời sau khi bức tường nhà hàng xóm sụp đổ do bão bụi và mưa lớn ở Prayagraj, Ấn Độ, ngày 14/5/2026. Ảnh: AP/Rajesh Kumar Singh.

Theo các quan chức, một số trường hợp tử vong là do cây đổ, nhà sập và sét đánh. Cảnh sát cùng các đội ứng phó thảm họa đã phải sử dụng cưa máy và cần cẩu để dọn dẹp cây đổ trên các tuyến đường và đường sắt ở nhiều huyện.

Ông Narendra N. Srivastava, một quan chức hành chính cho biết thêm, nhà cửa, hoa màu cùng hệ thống điện bị thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt là tại các huyện nông thôn. Các đội cứu hộ đã được triển khai trên toàn khu vực bị ảnh hưởng.

Tại huyện Prayagraj, người dân kể lại cảnh hoảng loạn khi gió mạnh quét qua các khu dân cư.

“Cơn bão đến bất ngờ và bầu trời chuyển tối đen chỉ trong vài phút. Mái tôn bay tứ tung, mọi người vội vã chạy vào nhà. Chúng tôi nghe tiếng cây đổ suốt buổi tối”, ông Ram Kishore kể lại.

Tại huyện Bhadohi lân cận, bà Savitri Devi cho biết gia đình bà may mắn thoát nạn khi gió mạnh làm hư hại ngôi nhà đất.

“Chúng tôi chạy ra ngoài khi tường bắt đầu rung lắc vì gió. Mái nhà sập chỉ vài phút sau đó. Cả gia đình phải ở tạm qua đêm tại nhà người thân”, bà kể lại.

Thủ hiến bang Uttar Pradesh, ông Yogi Adityanath, đã chỉ đạo các quan chức hoàn thành công tác cứu trợ trong vòng 24 giờ và yêu cầu các cơ quan chức năng hỗ trợ khẩn cấp, bồi thường cho các gia đình bị ảnh hưởng.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ sập chung cư trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: THĐT
#mưa bão ở Ấn Độ #sét đánh ở Ấn Độ #Ấn Độ #mưa bão #sét đánh

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tường sập vì mưa bão ở Ấn Độ, nhiều người thiệt mạng

6 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương khi trận mưa bão làm sập một bức tường chưa hoàn thiện ở đền Margubai, Sangli, Ấn Độ.

Theo India Times, mưa gió lớn đã thổi bay những tấm tôn và làm một bức tường tại đền Margubai đổ sập vào ngày 12/5, khiến ít nhất 6 người, trong đó có một bé trai 14 tuổi, thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết, danh tính của những nạn nhân thiệt mạng được xác định là Mangal Mote (45 tuổi), Kondiba Gejage, Arun Gejage, Sonu Gejage (14 tuổi), Sanjana Choudhary và Shankar Lokhande (70 tuổi). Được biết, Mote là cư dân ở Pandojari và Lokhande ở Jat tehsil. Những người còn lại đến từ Vijayapura ở Karnataka.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Peru ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lũ

Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

AP đưa tin, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 25/2 đối với gần một nửa số quận huyện của nước này sau những trận mưa lớn gây sạt lở đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Sắc lệnh do Tổng thống lâm thời José María Balcázar ký và được công bố chính thức nhằm mục đích đẩy nhanh việc cấp vốn cho chính quyền địa phương và khu vực để đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu - bao gồm cầu, đường, nước và điện - đồng thời bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Lở đất vì mưa lớn khiến hai cha con thiệt mạng

Giới chức Peru cho biết thi thể người cha và con trai của ông thiệt mạng trong trận lở đất do mưa lớn ở miền nam nước này đã được tìm thấy.

AP đưa tin, các nhà chức trách ngày 23/2 cho biết, vụ sạt lở đất vì mưa lớn đã cuốn trôi hai cha con ở thành phố Arequipa, Peru. Thi thể của họ đã được tìm thấy sau đó. Lở đất cũng ảnh hưởng đến khoảng 5.500 ngôi nhà, buộc nhiều người phải sơ tán.

apperu.jpg
Con đường bị hư hại sau trận mưa lớn gây lũ lụt ở Arequipa, Peru, ngày 23/2/2026. Ảnh: AP/Jose Sotomayor.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới