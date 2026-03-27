Nhà thầu Sông Cửu Long: Trúng tuyệt đối tại nhiều xã với tiết kiệm "siêu thấp" [Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long trúng 100% các gói thầu tham gia tại UBND xã Mỹ Hòa và Mỹ Quý với giá trúng thầu bằng đúng giá dự toán.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mối quan hệ giữa Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long và một số chủ đầu tư cấp xã tại tỉnh Đồng Tháp thể hiện những con số "biết nói" về hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

Thống kê chi tiết cho thấy, tại UBND xã Mỹ Hòa, doanh nghiệp của ông Phạm Thanh Phương đã tham gia 9 gói thầu và trúng cả 9 gói. Tổng giá trị trúng thầu tại đây khoảng 676 triệu đồng, với tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán đạt mức tuyệt đối 100%. Tương tự, tại UBND xã Mỹ Quý, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long cũng tham gia 7 gói và trúng cả 7 gói, tỷ lệ tiết kiệm ghi nhận ở mức 0%.

Trong năm 2025, danh sách các gói thầu trúng thầu của doanh nghiệp này nối dài với các dự án như: Thắp sáng đường quê bờ Tây kênh Tư Mới đoạn ấp 2 (99.000.000 đồng), Thắp sáng đường quê bờ Đông kênh Nhì (99.000.000 đồng). Đáng chú ý, gói thầu Lát sân đan chợ (mặt sau) tại xã Trường Xuân có giá trị lên đến 1.035.779.000 đồng cũng thuộc về nhà thầu này vào ngày 04/02/2026.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Mục đích của Luật Đấu thầu là nhằm lựa chọn nhà thầu có năng lực tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. Khi tỷ lệ tiết kiệm thường xuyên ở mức 0% tại các gói thầu, trách nhiệm giải trình của chủ đầu tư cần được nâng cao để chứng minh tính hiệu quả kinh tế và minh bạch trong việc sử dụng vốn ngân sách, đặc biệt là nguồn vốn xây dựng nông thôn mới".

Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính năm 2026, việc các gói thầu cấp xã tập trung vào một nhà thầu duy nhất với tỷ lệ tiết kiệm không đáng kể cần được các cơ quan chức năng lưu tâm rà soát, nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng.

[Kỳ 3] Đấu thầu năm 2026: Bài học về tính minh bạch từ trường hợp nhà thầu Sông Cửu Long