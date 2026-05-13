Xã Tân Hội chỉ định thầu xây lắp Đường THI.28 tiết kiệm 153 đồng

Trong hoạt động đầu tư công, mục tiêu tối thượng của công tác đấu thầu là đảm bảo tính hiệu quả kinh tế, tính cạnh tranh và trách nhiệm giải trình. Tuy nhiên, tại dự án Đường THI.28 do Văn phòng HĐND - UBND xã Tân Hội (tỉnh Tây Ninh) làm chủ đầu tư, kết quả lựa chọn nhà thầu đang khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi mức tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ đạt con số "siêu thấp" đối với một gói thầu xây lắp giá trị lớn.
Tiết kiệm tượng trưng
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, công trình Đường THI.28 được phê duyệt đầu tư nhằm cải thiện hạ tầng giao thông tại ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội. Dự án sử dụng nguồn vốn kết hợp từ ngân sách tỉnh và ngân sách xã, một nguồn lực quan trọng cần được sử dụng tối ưu nhất.
Dữ liệu hồ sơ cho thấy, gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án này có giá dự toán được phê duyệt là 1.572.227.153 đồng (Một tỷ, năm trăm bảy mươi hai triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn, một trăm năm mươi ba đồng). Ngày 23/04/2026, ông Hoàng Công Tụy - Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Tân Hội đã ký Quyết định số 653/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu rút gọn cho đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi.
Đáng chú ý, giá trúng thầu được ấn định là 1.572.227.000 đồng. Thực hiện phép tính đơn giản, sau khi trải qua quy trình lựa chọn nhà thầu, gói thầu trị giá hơn 1,5 tỷ đồng này chỉ giảm giá được đúng 153 đồng cho ngân sách Nhà nước. Tỉ lệ tiết kiệm này đạt ngưỡng xấp xỉ 0,00001% - một con số được xem là "tượng trưng" trong hoạt động đấu thầu hiện nay.
Năng lực nhà thầu
Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi (MSDN: 3901204420), có trụ sở tại số 169, tổ 2, ấp Phước Bình, xã Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Doanh nghiệp này do ông Huỳnh Vũ Phương làm Giám đốc và đại diện pháp luật.
Theo dữ liệu phân tích lịch sử đấu thầu, Công ty TNHH MTV Phương Thảo Nghi là một cái tên cực kỳ quen thuộc tại các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Tính đến tháng 5/2026, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 67 gói thầu, trong đó trúng tới 54 gói, trượt 8 gói và một số gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt hơn 63.114.730.018 đồng. Đáng chú ý, phần lớn các gói thầu trúng đều với vai trò độc lập (58.183.186.018 đồng).
Dấu hỏi về trách nhiệm giải trình và hiệu quả kinh tế
Mặc dù hình thức chỉ định thầu rút gọn được pháp luật cho phép đối với các gói thầu xây lắp trong hạn mức nhằm đảm bảo tiến độ, nhưng tinh thần của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP vẫn nhấn mạnh tính hiệu quả.
Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích: "Căn cứ theo Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, trong quá trình hoàn thiện hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả kinh tế. Việc một gói thầu hơn 1,5 tỷ đồng chỉ giảm 153 đồng khiến dư luận có quyền đặt nghi vấn về vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình thương thảo giá. Liệu chủ đầu tư đã thực sự nỗ lực để tối ưu hóa từng đồng ngân sách?".
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, với sự ra đời của Thông tư 79/2025/TT-BTC, trách nhiệm của chủ đầu tư càng trở nên nặng nề hơn trong việc đăng tải thông tin và tự chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn. "Tiết kiệm 153 đồng có thể không sai về mặt câu chữ trong luật vì không có quy định cứng về số % phải giảm cho gói thầu này, nhưng nó đi ngược lại với tinh thần tiết kiệm và trách nhiệm giải trình trước nhân dân địa phương khi sử dụng vốn ngân sách", ông Vũ nhấn mạnh.
Cần nói thêm, theo quy định mới, các gói thầu thanh toán qua Kho bạc Nhà nước như dự án Đường THI.28 bắt buộc phải thực hiện ký hợp đồng điện tử trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đây là bước tiến nhằm minh bạch hóa tiến trình thực hiện, tránh các can thiệp hậu kiểm. Dư luận tại xã Tân Hội đang chờ đợi một sự minh bạch tương tự trong cách mà chủ đầu tư lựa chọn và thương thảo giá với các nhà thầu "quen" tại địa phương.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt