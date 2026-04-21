Xã Tà Đùng: Khắc Hưng trúng thầu sát giá, ngân sách tiết kiệm bao nhiêu?

Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đặc biệt là các tuyến đường nội vùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương. Tại Lâm Đồng, dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông vào khu sản xuất Bon Păng Xuôi (đoạn đối diện trường Tiểu học Lê Lợi đi vào) mang kỳ vọng lớn trong việc thúc đẩy giao thương, giúp người dân vận chuyển nông sản thuận tiện. Tuy nhiên, đằng sau ý nghĩa thiết thực của dự án, kết quả lựa chọn nhà thầu vừa được công bố lại mang đến những con số đáng suy ngẫm về bài toán tối ưu hóa nguồn lực tài chính công.

Cụ thể, căn cứ Quyết định số 54/QĐ-KT ngày 09/04/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng ký ban hành, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án nêu trên đã chính thức được phê duyệt. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khắc Hưng (địa chỉ đăng ký kinh doanh tại Bon Ka La Dơng, xã Quảng Khê, Lâm Đồng). Quyết định này ghi nhận giá trúng thầu của doanh nghiệp là 2.747.862.166 đồng, với thời gian thực hiện hợp đồng trọn gói trong vòng 180 ngày.

Nhìn vào các số liệu tài chính được công khai, gói thầu có giá dự toán được phê duyệt ban đầu là 2.759.392.000 đồng. Sau quá trình đấu thầu rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số tiền mà ngân sách nhà nước tiết kiệm được thông qua gói thầu này chỉ dừng lại ở mức hơn 11,5 triệu đồng. Tương đương với đó, tỷ lệ giảm giá đạt xấp xỉ 0,41%. Trong bối cảnh nguồn vốn sự nghiệp kinh tế luôn cần được chắt chiu, việc một gói thầu xây lắp trị giá gần 3 tỷ đồng nhưng mức tiết kiệm chưa đạt nổi 1% là một vấn đề kinh tế đáng chú ý, đòi hỏi các cơ quan quản lý cần có cái nhìn sâu sát hơn về quy trình lập dự toán và tổ chức đấu thầu.

Quyết định số 54/QĐ-KT ngày 09/04/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Tà Đùng ký phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Thi công xây dựng công trình" thuộc dự án Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông vào khu sản xuất Bon Păng Xuôi (đoạn đối diện trường Tiểu học Lê Lợi đi vào). (Nguồn MSC)

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600098225, gói thầu được đóng mở thầu vào sáng ngày 27/03/2026 theo hình thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Đáng lưu ý, dù áp dụng phương thức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhằm thu hút tối đa các nhà thầu có năng lực trên toàn quốc, gói thầu này chỉ ghi nhận sự tham gia của 02 nhà thầu.

Cần nhìn nhận khách quan rằng, việc một doanh nghiệp trúng thầu với mức giá sát dự toán không đồng nghĩa với việc có sai phạm pháp luật. Quá trình lựa chọn nhà thầu tại xã Tà Đùng đã được thực hiện thông qua một đơn vị tư vấn độc lập là Công ty TNHH Xây dựng Triệu Sơn Bình Phước. Trong Báo cáo đánh giá E-HSDT, đơn vị tư vấn này đã thực hiện đối chiếu, chấm điểm và xác nhận Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khắc Hưng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khắt khe về năng lực tài chính, kinh nghiệm thi công và giải pháp kỹ thuật theo đúng E-HSMT đã được công bố. Trách nhiệm của Chủ đầu tư – Phòng Kinh tế xã Tà Đùng – là căn cứ vào kết quả thẩm định chuyên môn của đơn vị tư vấn để ra quyết định phê duyệt cuối cùng, đảm bảo tiến độ giải ngân và triển khai dự án.

Tuy nhiên, dưới góc độ phân tích dữ liệu chuyên sâu, lịch sử hoạt động của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khắc Hưng (Mã số thuế: 6400418427) cho thấy việc trúng thầu sát giá dường như không phải là hiện tượng cá biệt. Kể từ khi tham gia mạng đấu thầu quốc gia, doanh nghiệp này đã ghi dấu ấn với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối. Dữ liệu tổng hợp cho thấy, trong tổng số 50 gói thầu đã tham gia, doanh nghiệp này trúng tới 47 gói và chỉ trượt vỏn vẹn 3 gói, chưa từng ghi nhận bất kỳ quyết định xử phạt vi phạm đấu thầu nào.

Tổng giá trị các gói thầu mà Công ty Khắc Hưng đã trúng (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng hơn 40,5 tỷ đồng. Trong đó, giá trị trúng thầu với vai trò độc lập chiếm hơn 24,3 tỷ đồng, và với vai trò liên danh là hơn 16,2 tỷ đồng. Đặc biệt, thống kê cho thấy tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này duy trì ở mức rất cao: 98,18%. Con số này phản ánh một đặc trưng rõ nét trong chiến lược dự thầu của doanh nghiệp, thường xuyên đưa ra các mức giá chào thầu rất sát với giá trần mà chủ đầu tư đưa ra.

Về mặt địa bàn hoạt động, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, Công ty Khắc Hưng bám rễ rất sâu tại thị trường Lâm Đồng với 43 gói thầu đã tham gia (trước đó từng thi công 30 gói tại Đắk Nông). Doanh nghiệp này cũng thể hiện sự đa năng khi không chỉ thi công xây lắp mà còn tham gia tư vấn 22 gói thầu với 5 vai trò khác nhau, thiết lập mối quan hệ với 17 bên mời thầu. Từng đối đầu với 15 nhà thầu khác trong 10 gói thầu, Công ty Khắc Hưng giành chiến thắng tới 7 lần. Những con số "biết nói" này phác họa hình ảnh một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc thị trường địa phương và các quy định pháp lý.

Trụ sở UBND xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng.

Bình luận về bài toán hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, một chuyên gia độc lập về đấu thầu phân tích: "Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm kiến tạo một môi trường cạnh tranh thực chất. Khi một gói thầu áp dụng đấu thầu rộng rãi nhưng tỷ lệ giảm giá quá thấp, sự chú ý không nên chỉ dồn vào nhà thầu hay chủ đầu tư, mà cần phải xem xét lại khâu đầu tiên: Lập dự toán và xây dựng hồ sơ mời thầu. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn là cực kỳ quan trọng. Nếu dự toán được lập sát với giá thị trường thực tế, hoặc nếu E-HSMT không chứa đựng những tiêu chí kỹ thuật mang tính 'địa phương hóa' vô tình làm khó các nhà thầu từ nơi khác đến, thì tính cạnh tranh về giá chắc chắn sẽ khốc liệt hơn, mang lại tỷ lệ tiết kiệm cao hơn cho ngân sách".

Việc chính thức tổ chức lại hệ thống hành chính với 34 tỉnh/thành và duy trì chính quyền địa phương 2 cấp (cấp Tỉnh và cấp Xã) đã đặt lên vai các Chủ đầu tư cấp xã như Phòng Kinh tế xã Tà Đùng một trọng trách rất lớn. Quyền hạn đi kèm với trách nhiệm giải trình. Việc tuân thủ nghiêm ngặt Thông tư 79/2025/TT-BTC trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng là kim chỉ nam để các chủ đầu tư không chỉ làm đúng luật mà còn làm tốt vai trò "người gác đền" cho ngân sách nhà nước.