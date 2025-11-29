Xả súng tại trung tâm thương mại ở Mỹ ngày Black Friday

Theo Sở Cảnh sát San Jose (Mỹ), ít nhất 3 người bị thương trong vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở Bay Area vào ngày Black Friday.

>>> Mời độc giả xem video về vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở San Jose, California, Mỹ, ngày Black Friday

Nguồn video: KCRA

Theo KCRA, vụ xả súng xảy ra tại Trung tâm thương mại Valley Fair Westfield ở Tây San Jose vào khoảng 17h40 chiều ngày 28/11 vừa qua (ngày Black Friday). Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và phát hiện hai người bị thương do súng bắn. Cả hai nạn nhân đều được đưa tới bệnh viện khu vực.

Sau đó, cảnh sát cho biết một nạn nhân thứ ba liên quan đến vụ nổ súng cũng được đưa tới trung tâm y tế điều trị.

Mọi người trong trung tâm thương mại đã được sơ tán sau khi vụ xả súng xảy ra. Ảnh: ABC7.

"Cả 3 nạn nhân đều bị thương nhưng các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng", Sở cảnh sát thông tin.

Cảnh sát San Jose cho biết vụ nổ súng có thể là một vụ việc riêng lẻ. Mọi người trong trung tâm mua sắm khi đó đã được sơ tán để đảm bảo an toàn. Người dân được khuyến cáo tạm thời tránh xa khu vực này.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.