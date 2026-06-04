Xã Quảng Lập: Chỉ định thầu rút gọn gói thầu 1,9 tỷ tại thôn Krăng Chớ

Chỉ 4 ngày sau khi phê duyệt kế hoạch, xã Quảng Lập đã chỉ định Công ty Tú Thọ Lộc thực hiện gói thầu 1,9 tỷ với giá gói thầu không đồng nhất ở 2 quyết định.

Hoạt động đầu tư công tại xã Quảng Lập (tỉnh Lâm Đồng) thời gian gần đây ghi nhận sự sôi động với các dự án hạ tầng nông thôn được phê duyệt. Tuy nhiên, cùng với tiến độ triển khai, công tác lựa chọn nhà thầu tại địa phương này cũng đặt ra những vấn đề cần làm rõ, đặc biệt là sự không đồng nhất trong dữ liệu văn bản phê duyệt. Điển hình là gói thầu số 01 thuộc công trình Sửa chữa đường GTNT thôn Krăng Chớ (đoạn vào đồi Công ty Ba Lê).

Quy trình phê duyệt và dữ liệu không đồng nhất?

Ngày 19/5/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Quảng Lập, đã ký Quyết định số 75/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Sửa chữa đường GTNT thôn Krăng Chớ (đoạn vào đồi Công ty Ba Lê). Công ty TNHH Tú Thọ Lộc là đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu này.

Dự án này được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 71/QĐ-VP ngày 15/5/2026, cũng do Chánh Văn phòng ký phê duyệt. Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày, xã Quảng Lập đã hoàn tất quy trình từ phê duyệt kế hoạch đến lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự không đồng nhất về giá trị gói thầu giữa hai văn bản hành chính nêu trên. Theo Quyết định số 71/QĐ-VP, giá gói thầu được phê duyệt là 1.993.451.000 đồng. Nhưng tại Quyết định số 75/QĐ-VP, giá gói thầu lại được ghi nhận là 1.973.516.000 đồng.

Tuy nhiên, văn bản số 75/QĐ-VP không thể hiện giá trúng thầu của nhà thầu mà chỉ thể hiện giá gói thầu. Nếu nhìn nhận một cách khách quan, số tiền 1.973.516.000 đồng có thể là giá trúng thầu nhưng vì lỗi đánh máy nên đã được ghi nhầm thành giá gói thầu.

Quyết định số 75/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 01: Xây lắp công trình Sửa chữa đường GTNT thôn Krăng Chớ (đoạn vào đồi Công ty Ba Lê). (Nguồn MSC)

Nhà thầu "quen" tại địa bàn các xã?

Công ty TNHH Tú Thọ Lộc (địa chỉ tại Thôn Nghĩa Lập II, xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) không phải là đơn vị xa lạ tại Quảng Lập. Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận doanh nghiệp này đã tham gia 98 gói thầu, trúng 69 gói, trượt 25 gói. Ngoài xã Quảng Lập, đơn vị này cũng là đối tác tại các xã Ka Đô, xã Đơn Dương, xã D’Ran.

Cụ thể, cũng trong ngày 19/5/2026, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc đã trúng gói Gói thầu số 03: Xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng, sửa chữa đường giao thông nông thôn Diom B (điểm đầu giáp đường ĐT 729 điểm cuối giáp với đường giao thông nông thôn KTM Châu Sơn) do Văn phòng HĐND và UBND xã D'Ran làm chủ đầu tư với giá gói thầu là 1.749.138.000 đồng.

Ngày 25/5/2026, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc trúng Gói thầu số 05: Xây lắp công trình: Xây dựng vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng từ cụm công nghiệp vào trung tâm xã do UBND xã Ka Đô làm chủ đầu tư với giá trúng thầu là 13.062.568.000 đồng.

Tiếp đó, vào ngày 28/5/2026, Công ty TNHH Tú Thọ Lộc trúng (vai trò liên danh) Gói thầu số 05: Xây lắp Công trình: Xây dựng tuyến đường ĐX19 từ thôn Lạc Thạnh đến thôn Hawai do UBND xã Đơn Dương làm chủ đầu tư với giá trúng thầu là 10.995.664.000 đồng.

Với thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày, dự án Sửa chữa đường GTNT thôn Krăng Chớ giữ vai trò quan trọng trong việc cải thiện hạ tầng giao thông cho địa phương. Theo quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về năng lực nhà thầu và chất lượng công trình.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách. Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước. Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu. Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt

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