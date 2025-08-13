Hà Nội

Kinh doanh

Xả nước thải vượt quy chuẩn, Công ty Long Khánh bị phạt gần 1,6 tỷ đồng

Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt gần 1,6 tỷ đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 13/8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai xác nhận, đơn vị này vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số: 682 /QĐ-XPHC đối với Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh (Đ/c: Khu công nghiệp Long Khánh, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai) do bà Nguyễn Thị Thu Thảo là người đại diện theo pháp luật, đã thực hiện hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 03 lần đến dưới 05 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 4.500 m³/ngày (24 giờ) đến dưới 5.000 m³/ngày (24 giờ).

391451455782201.jpg
Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh.

Cụ thể, công ty đã xả nước thải có chứa thông số BOD, vượt 4,5 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, hệ số Kq=0,9; K=0,9 (theo Phiếu kết quả thử nghiệm số 25.01038 251037/1QT ngày 03/7/2025 của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường), trong trường hợp thải lượng nước thải 4.547,76 m³/ngày (24 giờ).

Ngoài ra, phạt tăng thêm 20% của mức phạt tiền cao nhất đã chọn đối với hành vi xả nước thải đối với 01 thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật: thông số tổng Nitơ vượt 1,6 lần, Quy định tại Điểm x khoản 4, khoản 7 Điều 18 và khoản 2 Điều 6 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Với hành vi vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh 1.590.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm chín mưoi triệu đồng). Trong đó, phạt chính là 1.325.000.000 đồng và phạt tăng thêm là 265.000.0000 đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Cổ phần khu công nghiệp Long Khánh phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Truyền hình Hưng Yên)
