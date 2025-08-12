Hà Nội

Kinh doanh

Công ty TNHH NOVOPHARM bị xử phạt 220 triệu đồng

Do bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Công ty NOVOPHARM bị xử phạt 220 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 12/8, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH NOVOPHARM (trụ sở chính tại Hà Nội).

Trước đó, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an TP Đà Nẵng đã khám xét địa điểm kinh doanh của công ty này tại số 109 Lý Thái Tông, TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện việc bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

da-nang-phat-cong-ty-duoc-581754972269.jpg
Công ty TNHH NOVOPHARM.

Ngày sau đó, cơ quan Công an đã chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng để tiếp tục xác minh thông tin, bổ sung chứng cứ để lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đến ngày 29/7, Chi cục QLTT Đà Nẵng đã phối hợp với công an, phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế tiến hành làm việc với người đứng đầu địa điểm kinh doanh của công ty này.

Kết quả xác minh cho thấy, đơn vị này vi phạm 2 hành vi, gồm: bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Với 2 hành vi vi phạm trên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký quyết định xử phạt công ty này tổng số tiền 220 triệu đồng.

Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với ông Nguyễn Long, người được phân công phụ trách chuyên môn về dược của công ty TNHH NOVOPHARM. Đình chỉ hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty này tại số 109 Lý Thái Tông, Đà Nẵng trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 gần 100 triệu đồng

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 gần 100 triệu đồng do vứt thuốc sai quy định.

Ngày 21/7, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 do ông Trương Thoại Nhân, Tổng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật, với tổng số tiền 97 triệu đồng.

Trong đó, công ty bị phạt 7 triệu đồng vì chuyển giao chất thải không đúng quy định và 90 triệu đồng vì thực hiện không đúng nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty Dược phẩm Minh Sang 139 triệu

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Sang vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 139 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ 20 loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Do vi phạm trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm - thiết bị y tế, Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Minh Sang (Kios D24, Số 134/1 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, TP HCM) vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính.

Sống Khỏe

Xử phạt Công ty MTV Sản xuất dược - Mỹ phẩm Gamma 87 triệu

Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Gamma vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt 87 triệu do công thức sản xuất mỹ phẩm không đúng như hồ sơ công bố.

Vi phạm trong lĩnh vực dược- mỹ phẩm- thiết bị y tế, Công ty TNHH MTV Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Gamma (số 18, đường Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP HCM) vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP HCM xử phạt hành chính.

Lý do bị xử phạt do công ty sản xuất mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm; Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hóa có nhãn (kể cả nhãn phụ) hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa.

