Công ty TNHH NOVOPHARM bị xử phạt 220 triệu đồng

Do bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Công ty NOVOPHARM bị xử phạt 220 triệu đồng.

Ngày 12/8, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Anh Thi vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH NOVOPHARM (trụ sở chính tại Hà Nội).

Trước đó, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an TP Đà Nẵng đã khám xét địa điểm kinh doanh của công ty này tại số 109 Lý Thái Tông, TP Đà Nẵng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện việc bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Ngày sau đó, cơ quan Công an đã chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến Chi cục Quản lý thị trường TP Đà Nẵng để tiếp tục xác minh thông tin, bổ sung chứng cứ để lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đến ngày 29/7, Chi cục QLTT Đà Nẵng đã phối hợp với công an, phòng Nghiệp vụ dược Sở Y tế tiến hành làm việc với người đứng đầu địa điểm kinh doanh của công ty này.

Kết quả xác minh cho thấy, đơn vị này vi phạm 2 hành vi, gồm: bảo quản thuốc không theo đúng điều kiện ghi trên nhãn, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Với 2 hành vi vi phạm trên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đã ký quyết định xử phạt công ty này tổng số tiền 220 triệu đồng.

Đồng thời, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 4 tháng 15 ngày đối với ông Nguyễn Long, người được phân công phụ trách chuyên môn về dược của công ty TNHH NOVOPHARM. Đình chỉ hoạt động địa điểm kinh doanh của công ty này tại số 109 Lý Thái Tông, Đà Nẵng trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

