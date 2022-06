YouTuber Duy Thường vừa bị tạm giữ trong vụ hỗn chiến là ai?

Ngày 15/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự YouTuber Duy Thường (tên thật là Đào Văn Thường) và 11 thanh niên để điều tra vụ hỗn chiến tại xã Lan Mẫu, làm 2 người bị thương, nghi là do súng tự chế bắn đạn hơi. Theo tìm hiểu, Thường sở hữu kênh YouTube có hơn 1 triệu lượt đăng ký. Trước khi bị tạm giữ, Thường chưa có tiền án, tiền sự. Mới đây, trong một lần chạy quá tốc độ cho phép, Duy Thường và team của mình đã bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt. Dù sai phạm, thay vì tiếp thu, nam Youtuber đã làm một clip bị bắt giữ rồi đăng tải lên kênh Youtube với nhiều giọng điệu thách thức khiến nhiều người ngán ngẩm, bức xúc. YouTuber Duy Thường là một trong những nam YouTuber chuyên sáng tạo nội dung trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau như YouTube, TikTok,… Thường sinh ra trong một gia đình thuần nông, biết hoàn cảnh gia đình, Duy Thường đã theo học ngành Điện tử của trường đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Bên cạnh tên YouTuber Duy Thường, Thường còn được nhắc đến với các nickname khác như Duy Thường TV, Duy Thường Team, Duy Thường Vlogs. YouTuber Duy Thường hoạt động mạnh mẽ trên nền tảng YouTube, là một trong những người bắt kịp xu hướng, đổi mới content cho việc sản xuất các video giải trí, các nội dung xoay quanh cuộc sống cá nhân của mình. Kênh YouTube Thường thu hút rất nhiều lượt theo dõi. Những sản phẩm của Thường đều được đông đảo giới trẻ ủng hộ và hưởng ứng. >>> Xem thêm video: Tham gia vụ hỗ chiên, Youtuber Duy Thường bị Công an bắt là ai?

