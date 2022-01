Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc trong năm 2021

Ô tô con tông xe tải làm 3 người vong ở Bắc Ninh: Ngày 4/10, một xe ô tô con màu đỏ chở 6 người chạy với tốc độ cao lao vào xe tải BKS 99C-145.12 tại khu vực ngã tư gần cầu Táo Đôi thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Trung Chính và xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh). Sau cú tông mạnh khiến 3 người chết, 3 người bị thương, xe ô tô móp nát, biến dạng. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có “Nam OK” - một Youtuber, Tiktoker nổi tiếng của kênh Youtube Duy Thường TV với hàng triệu lượt theo dõi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe ô tô con chạy với tốc độ quá nhanh nên không làm chủ được tay lái. 5 người tử vong do tai nạn liên hoàn trong đêm ở Phú Thọ: Đêm 21/9 tại xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê xảy ra vụ TNGT liên hoàn giữa 4 xe mô tô do các thanh, thiếu niên điều khiển đi chơi trung thu. Hậu quả làm chết 5 người, bị thương 2 người. Trong đó 1 người trong tình trạng say rượu. Nguyên nhân ban đầu được Ban ATGT tỉnh Phú Thọ thông tin là do các nạn nhân điều khiển xe với tốc độ cao, trong đó có 1 người say rượu. 4 cán bộ y tế thương vong khi đang trên đường đi tập huấn: Đêm 5/8, một đoàn cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) do ông Lương Văn Sơn, Phó Giám đốc trung tâm làm trưởng đoàn lái xe bán tải chở 3 y bác sĩ đi dự tập huấn tại huyện Đô Lương. Khi chiếc xe chạy trên quốc lộ 7, đoạn qua xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn thì va chạm trực diện với xe tải chạy ngược chiều. Hậu quả, khiến ông Lương Văn Sơn tử vong tại chỗ, ba người còn lại trên xe bị thương, mắc kẹt trong khoang xe, hai phương tiện hư hỏng nặng. Ô tô con đấu đầu xe tải khiến 3 người tử vong tại Hưng Yên: Ngày 13/6, ô tô con mang BKS 89A-104.50 do anh Trần Văn Đạo (SN 1990, trú tại Ân Thi, Hưng Yên) điều khiển chở theo 2 người khi di chuyển đến địa phận xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) đã tông thẳng vào đầu xe tải mang BKS: 20C-107.59 do tài xế Nguyễn Đình Quyết (SN 1985, trú tại Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển xe tải BKS: 20C-107.59 điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh Trần Văn Đạo cùng 2 người trên xe là chị Lê Thị Nga (SN 1991, trú tại TP Hưng Yên) và cháu Nguyễn Hải Quân (SN 2017, con trai của chị Nga) tử vong tại chỗ. Hai phương tiện hư hỏng nghiêm trọng. Qua điều tra, công an tỉnh Hưng Yên xác định, nguyên nhân ban đầu gây ra vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Hưng Yên là do xe mang BKS: 89A-104.50 đi lấn làn. Xe khách va chạm xe tải, 3 người tử vong: Khoảng 20h ngày 25/3, một xe khách BKS 29B - 191.36, loại 16 chỗ của hãng xe Hà Lan di chuyển trên tuyến QL3 mới nối Thái Nguyên - Bắc Kạn đã va chạm với xe tải ben BKS: 23C - 228.66. Hậu quả khiến 3 người trên xe khách tử vong, cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng, tuyến đường ách tắc cục bộ. Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 7 người tử vong ở Thanh Hóa: Ngày 22/3, xe tải mang BKS 36C-136.40 chở keo, di chuyển theo hướng từ xã Trí Nang - thị trấn Lang Chánh, khi đi đến Km 13+570, trên dốc Bả Vai, tỉnh lộ 530, thuộc địa phận bản Hắc, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đã đâm vào ta-luy dương bên phải theo hướng đi. Hậu quả làm 7 người ngồi trên cabin xe (cả lái xe và phụ xe) tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe chở quá 5 người theo quy định, vận chuyển hàng cồng kềnh khi vào khúc cua, tài xế không kiểm soát được tay lái. Xe khách đâm xe tải khiến 3 người chết tại Hòa Bình: Ngày 16/3, xe khách mang BKS: 37B-020.10 do lái xe Hoàng Văn Cảnh (SN 1974, ở Nghệ An) điều khiển di chuyển đến địa phận xã Hưng Thi, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình) đã đấu đầu với xe ben mang BKS 29H-726.47 do Bùi Văn Quý (SN 1993) điều khiển, trên xe chở theo anh Bạch Công Anh (SN 1988) và Bạch Công Tuyên (SN 1996, cùng ở Hòa Bình) lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến anh Hoàng Văn Cảnh, Bạch Công Anh, Bùi Văn Quý tử vong tại chỗ. Nạn nhân Bạch Công Tuyên bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lạc Thủy. Hai phương tiện hư hỏng nặng. Xe khách chở 22 người đi lễ gây tai nạn khiến 3 người tử vong: Ngày 16/3, một xe khách mang BKS 36B 03.412 do anh Ng.V.T (SN 1985, trú tại Thanh Hóa) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến km447+600 (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang BKS: 37V-004.7 kéo theo xe 37R-000.24 đang đỗ bên phải đường theo chiều Bắc – Nam. Cú đâm cực mạnh khiến đầu chiếc xe khách nát bét, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Văn M. (SN 1961 ở Hà Nội) đi trên xe khách tử vong tại chỗ. 2 hành khách trên xe tử vong sau nhiều ngày cấp cứu. 19 người còn lại trong vụ việc bị thương và được đưa đi cấp cứu. >>> Xem thêm video: Sóc Trăng: “Ngáo đá”, tài xế xe đầu kéo liên tiếp gây tai nạn rồi bỏ chạy. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

