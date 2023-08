Yên Bái: Tranh cãi đòi đốt xe máy, bố dùng dao đâm chết con gái

Đêm 31/8, một lãnh đạo UBND xã Đông An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tranh cãi đòi đốt xe máy, bố dùng dao đâm chết con gái.

Nạn nhân được đưa đến trạm y tế xã Đông An, tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị T. tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 tối cùng ngày, Hoàng Văn Lảo (SN 1947, trú xã Đông An) uống rượu say trở về nhà. Tại đây, Lảo đã đòi đốt xe máy dẫn tới cãi vã với con gái là chị T. (SN 1978). Trong lúc cãi vã, bất ngờ Lảo rút dao bầu ra đâm chị T. khiến nạn nhân gục xuống và được mọi người đưa đến trạm y tế xã Đông An. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T. đã tử vong.

Chia sẻ về hoàn cảnh của nạn nhân T., lãnh đạo xã Đông An cho hay chị T. đã lập gia đình, có 2 người con nhưng đã chia tay và quay trở về sống cùng bố đẻ là Lảo. Đối tượng Lảo là người tàn tật, bị cụt 1 bên tay. Lực lượng công an đã bắt giữ Lảo ngay sau khi gây án.

"Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp với người dân hỗ trợ, động viên gia đình bị hại. Phía Công an tỉnh Yên Bái và Công an huyện Văn Yên hiện đang phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng", lãnh đạo UBND xã Đông An cho hay.