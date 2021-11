Xúc động cán bộ công an cứu cháu bé đuối nước ở Thanh Hóa

Vụ việc cháu bé đuối nước xảy ra khoảng 10h45 ngày 1/11. Sau khi tan trường, cháu N.T.N (SN 2014, ở thôn Bạch Hải, xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) đã cùng bạn đến hồ nước trong khuôn viên Công sở xã Nga Bạch chơi và hái hoa.



Trong lúc hái hoa, cháu N không may bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, bạn cùng lớp đi cùng đã chạy vào hội trường xã kêu cứu. Lúc này, các cán bộ của xã đang họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID -19 đã nhanh chóng chạy ra hồ nước để tìm kiếm cháu bé.

>>> Mời độc giả xem video Thượng úy Hải sơ cấp cứu cháu bé đuối nước:

Sau khi anh Đào Thanh Bình, Bí thư Đoàn thanh niên xã Nga Bạch nhảy xuống hồ vớt được cháu N lên, cháu bé đã tím tái, ngừng thở, tim đã ngừng đập. Trong lúc nguy cấp, Thượng úy Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch đã tìm mọi cách để cấp cứu cho em.

Sau khi kiên trì hà hơi, thổi ngạt và ép lồng ngực mà cháu vẫn không có biểu hiện gì, thượng úy Hải đã nhanh chóng xốc ngược cháu bé về sau lưng chạy xung quanh sân để nước thoát ra ngoài. Sau đó đưa cháu bé sang Trạm Y tế xã Nga Bạch để cấp cứu.

Tại Trạm Y tế, Thượng úy Hà Minh Hải cùng các cán bộ y tế tiếp tục ép tim, thổi ngạt và làm mọi cách để cứu cháu N. Bằng sự nhanh trí, quyết tâm giành giật sự sống cho cháu bé, sau 15 phút sơ cấp cứu, cơ thể cháu N.T.N dần ấm lại, nhịp tim đập trở lại. Sau cơn nguy hiểm, mọi người lập tức đưa cháu tới Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn để tiếp tục theo dõi, điều trị. Đến nay, sức khỏe cháu N đã dần ổn định và đang được gia đình và các y bác sĩ tiếp tục theo dõi, chữa trị.

Hình ảnh khiến nhiều người xúc động.

Thượng úy Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch cho biết, khi đó, anh cũng như nhiều người đều nghĩ là không thể cứu được nữa. Nhưng với suy nghĩ “còn nước còn tát” nên anh đã cố gắng làm hết khả năng, sự hiểu biết của mình. Giờ thấy cháu đã tỉnh táo, đó thực sự là một điều kỳ diệu.

Thượng úy Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch trước đây là cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nga Sơn. Thực hiện Đề án “Bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã”, tháng 6/2020, Hà Minh Hải được điều động về đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn.