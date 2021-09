Xúc động bé trai 4 tuổi theo bố đi ship hàng khắp Hà Nội

Những ngày gần đây, quanh khu vực quận Hai Bà Trưng xuất hiện hình ảnh 2 bố con rong ruổi trên nhiều con phố. Cứ buổi trưa đến lại thấy 2 bố con ngồi ở vỉa hè, sảnh Vincom Bà Triệu ăn cơm. Một người dân sống gần đây cho biết, 4-5 ngày trước tình cờ thấy 2 bố con người đàn ông ngồi ở góc đường Bà Triệu với bộ dạng mệt mỏi. Hỏi chuyện thì được biết do không có chỗ ở nên người đàn ông hàng ngày phải đèo con đi làm, tối lại về một góc phố vắng ngủ. Được biết, người đàn ông này tên là Long (sinh năm 1974), cậu con trai lên 4 tuổi là con thứ ba của anh Long. Do biết anh Long làm shipper nhưng do thời gian dài không có việc nên không còn tiền thuê nhà nên anh Q. (sống tại phố Bà Triệu) đã nhờ anh Long đi giao hàng tại nhiều địa điểm. “Mỗi ngày tôi nhờ anh Long giao khoảng 4-5 đơn tại nhiều địa điểm khác nhau. Anh Long giao hàng đúng giờ rồi buổi trưa lại về góc đường Bà Triệu ngồi ăn cơm với con. Trao đổi với PV báo Tri thức và Cuộc sống, anh Long cho biết sau mấy ngày làm shipper đã có tiền thuê tạm một căn phòng ở Tứ Kỳ (Thanh Trì, Hà Nội). Hàng ngày anh vẫn chở con đi ship hàng, đến tối lại về phòng ngủ. Khi được hỏi về gia cảnh, anh Long đã từ chối không trả lời. “Mọi người giúp tôi có việc làm là tôi quý lắm rồi. Có hàng gì thì cho tôi ship nhưng đừng bắt tôi đặt cọc. Bố con tôi không có tiền đâu”, anh Long nói. Theo ghi nhận của PV, bé trai con anh Long có ánh mắt rất tươi, quấn bố và đặc biệt mặc quần áo, giày dép mới. Người dân sống gần đây cho biết thêm, cứ buổi trưa 2 bố con sẽ về sảnh Viencom trên đường Bà Triệu ăn cơm do người dân mang qua chia sẻ.

