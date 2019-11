Xử mẹ nữ sinh giao gà Điện Biên: Bà Trần Thị Hiền bị đề nghị 20 năm tù

Chiều 27/11, VKSND tỉnh Điện Biên đã đưa quan quan điểm luận tội đối bị cáo Trần Thị Hiền – mẹ nữ sinh giao gà và 4 đồng phạm trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra năm 2017.

Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị xử phạt mức án 20 năm tù với bị cáo Trần Thị Hiền. Cùng chung mức án này còn có bị cáo Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng. Bị cáo Vì Thị Thu bị đề nghị mức án tù chung thân. Trong khi đó, bị cáo Vì Văn Toán bị đề nghị xử phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và 7 – 8 năm tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt bị cáo Toán phải chấp hành cho cả hai tội danh từ 27 – 28 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát cho biết, dù bị cáo Trần Thị Hiền khai không mua bán ma túy với Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng, Vì Văn Toán và Hiền cũng không quen biết ai có tên như trên. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả điều tra, đủ điều kiện xác định Hiền có mua bán ma túy với Công và Hùng.

Cụ thể, trong thời gian bị bắt tạm giam để điều tra vụ án Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản của nữ sinh giao gà, ngày 26/3/2019, hai đối tượng Bùi Văn Công (SN 1975) và Phạm Văn Nhiệm (SN 1976), cùng trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đã có đơn tố giác tội phạm gửi tới cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên với nội dung: Vì Thị Thu ở đội 5 (xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bán cho Nhiệm 4 viên Methamphetamine với giá 50.000 đồng/1 viên. Ngay hôm sau, đối tượng Vì Thị Thu đã bị công an huyện Điện Biên triệu tập đến làm việc.

Biết không thể chối cãi, Thu thừa nhận vào khoảng 11h ngày 09/02/2019, Công và Nhiệm đến nhà Thu hỏi mua ma túy. Sau đó, Thu cầm 200.000 đồng của Nhiệm ra ngoài mua 04 viên Methamphetamine với giá 40.000 đồng/1 viên của một người đàn ông (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) rối mang về đưa cho Nhiệm, có sự chứng kiến của Vì Văn Toán (chồng Thu).Công và Nhiệm sử dụng ma túy ngay tại nhà Thu, Toán biết nhưng không nói gì.

Mở rộng điều tra, tháng 5/2017, Hiền gặp Bùi Văn Công để hỏi mua 4 bánh heroin. Công ra giá 160 triệu đồng/bánh và Hiền đồng ý. Sau đó, Công đến tìm Vì Thị Thu để đặt hàng với giá 600 triệu cho 4 bánh heroin. Thu đến biên giới Việt - Lào nhưng chỉ mua được 2 bánh ma túy rồi mang về cất giấu ở giường ngủ, dặn chồng trông giữ.

Cuối tháng 5/2017, Công rủ Lường Văn Hùng đến nhà Thu lấy ma túy đi giao cho Hiền. Khi đến nơi, Công và Hùng mua một gói ma túy của chủ nhà để sử dụng trước. Sau đó, họ lấy 2 bánh heroin giao cho Hiền. Hôm đó, bà Hiền đưa trước cho Công 290 triệu đồng, còn nợ 30 triệu, hứa trả sau. Ngoài phi vụ trên, Công khai khoảng tháng 1-2 anh ta nhiều lần mua ma túy của người nghiện ở địa phương để bán lại cho Phạm Văn Nhiệm.

Dù Trần Thị Hiền chối tội nhưng các bị cáo khác đã thừa nhận hành vi phạm tội. Viện kiểm sát thấy hoàn toàn có đủ căn cứ xác định 5 bị cáo đã mua bán trái phép chất ma túy. Riêng Vì Văn Toán còn phạm thêm tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đều có đủ nhận thức pháp luật nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm pháp. Mục đích Hiền và đồng phạm mua bán hàng cấm để kiếm lời.

Trong vụ án này, Thu là người tìm mua 2 bánh heroin về bán cho Công. Còn Hiền là người đặt vấn đề và trực tiếp giao dịch 2 bánh heroin với Công. Do đó, Viện kiểm sát cáo buộc Thu, Công và Hiền là người thực hiện hành vi phạm tội. Toán là người trông giữ số hàng cấm này cho vợ. Còn Hùng đã cùng Công nhưng không trực tiếp giao dịch ma túy nên Toán và Hùng là người giúp sức tích cực. Do vậy, Viện kiểm sát đề nghị mức án trên với các bị cáo.





