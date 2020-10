Xót xa người chết, quan tài treo cao... chờ được chôn vì lũ lụt

Quan tài treo 5 ngày không đi chôn được vì lũ: Gia đình chị Lê Thị Trang (28 tuổi, ở đội 4, thôn Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) phải treo quan tài người mẹ lên trần nhà vì nước lũ dâng cao. Mẹ chồng chị Trang năm nay 75 tuổi, qua đời hôm 17/10. (Ảnh: Vnexpress). Chiếc quan tài của cụ bà Nguyễn Thị Linh được các con treo lên sát trần nhà để tránh lũ. Diện tích chỗ này chỉ khoảng 2 m2, người nhà thắp hương cho cụ Linh phải bò hoặc quỳ, chứ không đứng thẳng người được. (Ảnh: Vnexpress). Đớn đau cảnh 2 chiếc quan tài trẻ thơ “không có chỗ chôn”: Ngày 20/10, tại thôn 3 - Thanh Tân (xã Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) chưa bao giờ người dân buồn đến vậy khi chứng kiến cảnh gia đình anh Hoàng Văn Đức (SN 1976) và vợ Ngô Thị Thơm (SN 1986) đôi vợ chồng vừa mất đi cùng lúc 2 đứa con trong cơn lũ dữ. Ngày 18/10, cả thôn 3 - Thanh Tân đã ngập sâu, có những chỗ đã ngập hơn 2m. Nhà anh Đức nước đã lên hơn 1m, nước lên nhanh. Để đảm bảo an toàn, anh Đức nhờ em trai của mình dùng 1 chiếc đò nhỏ chở 2 con lên nhà ông bà nội (cách đó 1km) để tránh lũ. Đâu ngờ, chiếc đò mới rời khỏi nhà được chừng 300m thì không may gặp sóng to, gió lớn khiến chiếc đò nhỏ bị lật úp, cả 2 đứa trẻ chìm trong dòng nước lũ. Đôi vợ chồng tử vong vì nước lũ, con gái 2 tuổi ngơ ngác trong đám tang: Chiều 12/10, tại làng Thanh Quýt 3 (xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), nơi anh Lê Tự Quốc (26 tuổi) và chị Lê Thị Hoài Sương (23 tuổi), vừa gặp nạn tử vong do dòng nước lũ. Tại đây, người thân cùng người dân trong xóm đang tất bật lo đám tang cho đôi vợ chồng xấu số. 2 chiếc quan tài chiếm gần hết diện tích ngôi nhà chật hẹp, cạnh đó bé gái 2 tuổi vẫn cười ngây ngô và liên tục đòi bú sữa mẹ. Trước đó, khoảng 14h ngày 10/10, sau khi đi dự đám cưới người thân ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam), vợ chồng anh Quốc trên đường về nhà thì gặp phải nước lũ dâng cao, chảy xiết. Do sốt ruột vì con nhỏ đang khát sữa ở nhà, nên đôi vợ chồng trẻ đã gửi xe tại nhà người dân rồi lội bộ qua dòng nước lũ. Nhưng do nước chảy qua mạnh đã cuốn trôi cả 2. Chồng bất lực nhìn vợ bị lũ cuốn trôi: Khoảng 9h ngày 12/10, sản phụ Hoàng Thị Phượng, ở thôn Phường Hóp (xã Phong An, huyện Phong Điền) có dấu hiệu trở dạ nên thuê thuyền chở đến bệnh viện để chuẩn bị sinh con. Tuy nhiên, khi đến đoạn cầu vượt đường sắt thuộc thôn Đông Lâm (xã Phong An) thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do nước đang lên cao và chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 13h cùng ngày, thi thể sản phụ Hoàng Thị Phượng đã được tìm thấy cách vị trí ghe lật 100m. Được biết, khi sự việc xảy ra người chồng gào khóc thảm thiết gọi tên vợ và cầu cứu mọi người. Hai mẹ con ở Quảng Nam dọn nhà sau lũ bị điện giật tử vong: Khoảng 9h30 ngày 12/10, khi nước lũ rút xuống, 2 mẹ con gồm: Châu Nữ Thị Minh H. (63 tuổi) và nguyễn Minh T. (27 tuổi), cùng trú khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước đang dọn đồ đạc trong nhà thì không may tai nạn xảy ra. (Ảnh minh họa). Tiếp nhận thông tin, chính quyền thị trấn Nam Phước cùng cơ quan chức năng huyện Duy Xuyên đã khẩn trương có mặt hiện trường để lấy thông tin, thăm hỏi, đồng thời cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân. (Ảnh minh họa). >>> Xem thêm video: Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung. Nguồn: VTV 1.

