Xe tải nườm nượp trên phố giờ cao điểm, dân hoang mang

Vào khung giờ cao điểm của buổi chiều, nhiều tuyến phố thuộc quận Hà Đông (Hà Nội) xe tải hạng nặng đã hoạt động tấp nập. Những tuyến phố thường xuyên có xe tải lớn hoạt động cũng là những cung đường có mật độ giao thông cao. Đường Tô Hiệu, Lê Trọng Tấn, Phúc La, Mỗ Lao, Văn Phú... là những tuyến đường có mật độ hoạt động lớn hơn cả. Nhiều phương tiện chay với tốc độ cao và bất chấp cả tín hiệu đèn giao thông. Những chiếc xe cỡ lớn bấm còi hơi inh ỏi khiến người đi đường kinh hồn bạt vía. Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội xảy ra một số vụ tai nạn giao thông do các phương tiện va chạm với xe tải chạy trên phố vào giờ cao điểm. Xe đầu kéo cũng hoạt động tấp nập. Theo quy định thì xe tải nặng không được phép lưu thông vào khu vực nội thành từ 6h đến 22h hàng ngày, trừ một số tuyến đường hành lang cho phép lưu thông. Xe chở bê tông thường xuyên xuất hiện trên đường phố. Tuy nhiên từ khoảng 17h trở đi, không khó bắt gặp những hàng dài xe tải hạng nặng lưu thông ở một số tuyến phố kể trên. Liên quan đến tình trạng xe tải lộng hành ở Hà Nội, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội mời 6 TTGT lên làm việc do có phản ánh liên quan đến "bảo kê" xe tải, nhận tiền theo tháng. Người tham gia giao thông luôn nơm nớp lo âu do luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông bởi xe tải chạy ẩu gây ra.

