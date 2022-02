Xe tải gặp nạn ở Gia Lai khiến 6 người chết vi phạm gì?

Tin mới nhất từ Tổng Cục đường bộ Việt Nam, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình xe tải lao vực thảm khốc tại huyện Đắk Đoa (Gia Lai) làm 6 người chết, 3 người bị thương cho thấy, tốc độ cuối cùng mà thiết bị giám sát ghi nhận lúc 00h53 ngày 9/2/2022 là 54 km/h. Xe tải gặp nạn chỉ được phép chở 2 người, song tại thời điểm bị tai nạn, trên xe có tới 9 người. Cơ quan chức năng xác định, xe tải chở mì BKS 81C-111.25 là ô tô tải được sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, có niên hạn sử dụng tới năm 2039. Số người cho phép chở 2 chỗ ngồi với trọng tải cho phép là 16.000kg. Ngày kiểm định gần nhất là 8/12/2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 7/12/2022. Xe thuộc Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phước An Gia Lai có địa chỉ tại thành phố Pleiku, Gia Lai. Lái xe là ông Huỳnh Đức Nguyên (sinh năm 1983) có GPLX hạng C cấp lần đầu ngày 10/4/2008, hiện có GPLX hạng C số 640089001532 do Sở GTVT Gia Lai cấp ngày 28/5/2019 và có giá trị đến ngày 28/5/2024. Thời điểm trên, xe tải lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông đi Đak Sowmei, đến địa điểm trên lao xuống vực. Trên cabin có chở 8 người, trên thùng xe là mì (sắn) lát khô. Hậu quả làm chết 6 người (trong đó có lái xe) và làm bị thương 3 người đang cấp cứu tại bệnh viện). Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra giải quyết vụ TNGT. Sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan kịp thời cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường để sơ cứu nạn nhân, bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi, tổ chức cấp cứu người bị nạn, hỗ trợ 6 triệu đồng tiền mặt cho 3 nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện... Theo cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, đoạn đường xảy ra tai nạn rất dốc, kéo dài lại nằm vị trí khúc cua, dốc nằm trên tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông. Cách địa điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng 600 m, lực lượng chức năng đã có 2 biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua. (Ảnh: Báo Gia Lai) Tuy nhiên, khi đến khu vực cua gấp, tài xế đã mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng 50 m. Đây là loại xe tải 3 chân có trọng tải cả xe và hàng hóa khoảng 30 tấn. Trong khi lao xuống vực, đầu xe đã lao vào gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực. (Ảnh: Báo Gia Lai) Thông tin mới nhất về sức khỏe 3 nạn nhân bị thương, hiện có 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Trường hợp còn lại bị thương nhẹ đã được xuất viện. (Ảnh: Cục CSGT) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã gửi lời thăm viếng, chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân không may qua đời và thăm hỏi những người bị thương trong vụ việc. (Ảnh: Báo Gia Lai) Danh sách nạn nhân trong vụ tai nạn: 1. Tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, ngụ TP Plieku, tử vong). 2. Trần Văn Tâm (35 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong). 3. Dương Văn Dũng (38 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong). 4. Hùng (24 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong). 5. Bùi Văn Tiện (48 tuổi, ngụ thị trấn Đak Đoa, tử vong). 6. Phan Văn Tuấn (32 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, tử vong). 7. Guêm (23 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, bị thương). 8. Gun (31 tuổi, ngụ huyện Mang Yang, bị thương). 9. Nguyễn Tấn Vinh (ngụ huyện Mang Yang, bị thương). Sáng 9/2, ông Đỗ Tiến Đông-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, UBND huyện Đak Đoa đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đoàn tổ chức đi thăm, động viên 3 người bị thương đang được điều trị tại các cơ sở y tế và hỗ trợ mỗi người 3 triệu đồng, hỗ trợ 5 triệu đồng với từng gia đình có nạn nhân tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. (Ảnh: Báo Giao thông) >>> Mời độc giả xem video Hiện trường vụ tai nạn 6 người chết ở Gia Lai. Nguồn: Cục CSGT

