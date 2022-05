Xe nát vụn, hàng chục người chết... ám ảnh TNGT mỗi kỳ nghỉ lễ

Long An, một phụ nữ tử vong dưới gầm xe container: Chiều 3/5, xe container kéo rơ móc lưu thông theo hướng Tiền Giang về TPHCM đến km 1943, Quốc lộ 1 đã va chạm xe máy tay ga do một phụ nữ đi cùng chiều cầm lái. Tai nạn làm người phụ nữ té ngã xuống đường, chiếc container kéo lê nạn nhân dưới gầm gần 10 m cuốn vào phần bánh trước khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. (Ảnh: Báo Giao Thông). Xe khách vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn, 2 người tử vong: Sáng 3/5, tại Km1810 đường Hồ Chí Minh (tỉnh Đắk Nông) xe ô tô khách do tài xế Lê Văn Trung (SN 1988) điều khiển đã lấn làn, vượt ẩu va chạm với xe mô tô do anh Đặng Văn V. (SN 1971) điều khiển đang rẽ qua bên trái đường theo hướng ngược lại. Sau khi va chạm, ô tô tiếp tục va chạm với xe mô tô do anh Đỗ Văn N. điều khiển, chở theo chị Đỗ Thị V. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng, rất may hành khách trên xe không ai bị thương. (Ảnh: Báo Giao Thông). Bình Phước, xe máy đâm trực diện xe tải, 2 người thương vong: Sáng ngày 3/5, trên quốc lộ 14, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ khá cao bất ngờ đâm trực diện vào đầu xe tải điều khiển đang lên dốc theo chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến 2 nam thanh niên và xe máy bị văng thẳng lên phía trước hàng chục mét, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng. Chiếc xe máy vỡ nát nhiều bộ phận, chiếc xe tải hư hỏng phần đầu. (Ảnh: TTXVN) Ô tô con húc đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin: Sáng 3/5 tại Km 229+300 cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, ô tô con đang lưu thông trên cao tốc theo hướng từ Hà Nội đi Ninh Bình thì tông thẳng vào đuôi xe tải ở phía trước. Vụ tai nạn khiến tài xế xe con chỗ mắc kẹt tại ghế lái, bị vô lăng và trần xe ép chặt gây thương tích khiến lực lượng chức năng phải dùng máy cắt thủy lực, xe nâng để đưa lái xe ra ngoài đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân sơ bộ, do lái xe ôtô con không chú ý quan sát, dẫn đến vụ tai nạn. (Ảnh: Lao Động). Xe ben va chạm xe máy ở Đồng Nai, người đàn ông tử vong: Sáng 2/5, người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên QL51 hướng Đồng Nai - Vũng Tàu, trong lúc băng qua giao lộ giữa chợ Tân Mai 2 - sân Golf Long Thành đã va chạm với xe ben lưu thông theo hướng ngược lại. Sau va chạm, người đàn ông ngã xuống đường và bị bánh xe ben cán qua tử vong tại chỗ. (Ảnh: SOS 117). Xe máy chạy tốc độ cao va chạm xe khách trên QL1, 3 người tử vong tại chỗ: Rạng sáng 2/5, xe khách do tài xế Nguyễn Hữu Nhân (SN 1973) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc va chạm mạnh với xe máy chở theo 3 người trên xe. Nguyên nhân vụ tai nạn là do xe khách không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định, xe máy băng qua ngã tư với tốc độ cao, điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu nên khi xe khách chạy đến không kịp xử lý đã tông thẳng vào xe máy. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến cả 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ. (Nguồn: Báo Giao Thông) Tai nạn liên hoàn trên cầu Rạch Miễu: Chiều 1/5, xe 7 chỗ BS: 63A-153.04 đang lưu thông lên cầu Rạch Miễu theo hướng từ Tiền Giang về Bến Tre, khi xe vừa lên dốc cầu bất ngờ va chạm vào hông xe 7 chỗ BS: 51K-210.80 lưu thông theo hướng ngược lại đang đổ dốc cầu. Cú va chạm này xe BS: 63A-153.04 tiếp tục lao về trước và va chạm vào xe 7 chỗ BS: 61A-410.54, làm 2 xe dính chặt vào nhau. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương. (Ảnh: Thanh Niên) Người phụ nữ tử vong sau va chạm với ô tô trên phố Lê Duẩn: Chiều 1/5, tại đường Lê Duẩn (Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người phụ nữ (SN 1972) tử vong ngay tại chỗ. Người phụ nữ điều khiển xe máy loạng choạng ngã xuống đường đúng lúc xe ô tô đang di chuyển đến. Do tình huống quá bất ngờ nên tài xế ô tô đã không kịp xử lý nên gây ra vụ tai nạn thương tâm này. (Ảnh: ATGT) Xe máy va vào lan can đường, nam thanh niên tử vong tại chỗ: Trưa 1/5, anh T.V.G.(SN 1994) di chuyển bằng xe máy trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng Tân Kỳ - Nghĩa Đàn, khi đến địa phận xóm 6 xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ) thì không may va vào lan can hành lang bên phải đường. Cú va chạm mạnh khiến anh G. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy văng ra xa, hư hỏng nặng. (Nguồn: GOV) Hoà Bình, 4 xe máy đâm nhau, 2 người tử vong: Vụ tai nạn xảy ra vào trưa 1/5, tại đường 12B (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình). Xe máy do anh B.V.K (SN 1981) điều khiển chở theo B.V.T (SN 1984) di chuyển theo hướng Dốc Cun – Ba Hàng Đồi xảy ra va chạm với các 3 xe máy đang di chuyển theo chiều ngược lại. Hậu quả khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Tại hiện trường 4 xe máy bị hư hỏng. (Ảnh: Lao Động) Tông xe máy vào ô tô 7 chỗ, người đàn ông tử vong tại chỗ ở Bình Dương: Rạng sáng 1/5, anh Phạm Ngọc Giang (28 tuổi) chạy xe máy trên đường Lê Hồng Phong hướng từ Dĩ An đi Thuận An thì tông trực diện vào hông bên trái của xe ô tô 7 chỗ do tài xế Trương Trọng Hải (37 tuổi) điều khiển đang băng qua ngã tư. Cú tông mạnh làm anh Giang ngã văng xuống đường, nạn nhân tử vong tại chỗ; chiếc xe máy bể nát, cửa xe ô tô cũng móp méo. (Báo Giao Thông) Thanh niên đâm trực diện container tử vong ngay tại chỗ: Tối 30/4, nam tài xế điều khiển xe container chạy trên quốc lộ 1 hướng An Sương đi Suối Tiên thì tông trực diện với xe máy do một thanh niên điều khiển chạy ngược chiều với tốc độ cao trong làn ô tô. Lực đâm mạnh khiến xe máy gãy đôi, chui xuống gầm xe container, nam thanh niên bị văng xa, tử vong tại chỗ. (Ảnh: Vietnamnet).

