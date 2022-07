Xe máy bất ngờ bốc cháy dữ dội dưới cơn mưa trên phố Hà Nội

Chiều 20/7, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe máy trên địa bàn vào chiều cùng ngày. Anh T. (phường Văn Chương, Đống Đa) kể lại, khoảng 15h cùng ngày, anh điều khiển xe tay ga đi từ hướng Hoàng Cầu về Ô Chợ Dừa, khi đi tới ngã năm Ô Chợ Dừa thì xe máy bất ngờ bốc cháy. Anh T. cho biết thêm: "Thấy khói bốc lên ở phía cuối xe, tôi vội nhảy ra khỏi xe, lúc này mặc dù trời mưa nhưng xe nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Người dân gần đó dùng bình cứu hoả mini hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn". Phát hiện vụ việc, cán bộ Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường, hỗ trợ chủ phương tiện đồng thời phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Đồng thời vị cán bộ Đội CSGT số 3 cũng ghi nhận lại thông tin sự việc. Hiện nguyên nhân vụ xe máy bốc cháy dữ dội dưới cơn mưa trên phố Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy xe bồn tại cây xăng Quảng Ninh: Do đốt vàng mã!. Nguồn: ANTV.

Chiều 20/7, Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe máy trên địa bàn vào chiều cùng ngày. Anh T. (phường Văn Chương, Đống Đa) kể lại, khoảng 15h cùng ngày, anh điều khiển xe tay ga đi từ hướng Hoàng Cầu về Ô Chợ Dừa, khi đi tới ngã năm Ô Chợ Dừa thì xe máy bất ngờ bốc cháy. Anh T. cho biết thêm: "Thấy khói bốc lên ở phía cuối xe, tôi vội nhảy ra khỏi xe, lúc này mặc dù trời mưa nhưng xe nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Người dân gần đó dùng bình cứu hoả mini hỗ trợ dập lửa, tuy nhiên chiếc xe bị cháy rụi, hư hỏng hoàn toàn". Phát hiện vụ việc, cán bộ Đội CSGT số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) có mặt tại hiện trường, hỗ trợ chủ phương tiện đồng thời phân luồng giao thông, tránh ùn tắc. Đồng thời vị cán bộ Đội CSGT số 3 cũng ghi nhận lại thông tin sự việc. Hiện nguyên nhân vụ xe máy bốc cháy dữ dội dưới cơn mưa trên phố Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Cháy xe bồn tại cây xăng Quảng Ninh: Do đốt vàng mã!. Nguồn: ANTV.