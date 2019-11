Xe khách va chạm xe tải ở Thanh Hóa: Cảnh sát giải cứu nạn nhân mắc kẹt

Thông tin ban đầu vụ xe khách va chạm xe tải ở Thanh Hóa, vào khoảng 2h50 sáng 19/11, xe khách mang biển kiểm soát 75B-018.66 do Nguyễn Thành Chung (thường trú tại khu 4, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển di chuyển trên quốc lộ 1A, khi đi đến địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì va chạm với xe tải.





Xe tải mang biển kiểm soát 36C-016.99 do Nguyễn Văn Khiêm (sinh năm 1989 trú xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến xe khách bị biến dạng, 3 hành khách bị mắc kẹt không thể ra ngoài. Nhận được tin báo vụ xe khách va chạm xe tải khiến nạn nhân bị mắc kẹt, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Công an Thanh Hóa đã điều động 3 xe ô tô cứu hộ cứu nạn và 20 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, sử dụng các thiết bị chuyên dụng đưa các nhân ra ngoài an toàn. Danh sách 3 nạn nhân bị thương được xác định gồm Nguyễn Phúc Thông (SN 1994, thường trú: xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị); Lê Văn Triển (SN 1988, thường trú xã Vĩnh Vinh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và Đinh Thị Thắm (SN 1991, thường trú xã Trung Hải, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị). Hiện cả 3 nạn nhân đã được chăm sóc y tế và đã ổn định. Cảnh sát cứu hỏa phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ xe khách va chạm xe tải khiến nạn nhân bị mắc kẹt đang được lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ...



Mời độc giả xem clip 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia - Nguồn VTC Now:





