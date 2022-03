Xe đầu kéo va chạm xe khách ở Tuyên Quang: Danh tính 2 tài xế

Ngày 6/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang cho biết, vụ x e đầu kéo va chạm xe khách xảy ra khoảng 21h15 ngày 5/3, tại Km 199+700, Quốc lộ 2 thuộc thôn 65, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên. Thời điểm trên, ô tô đầu kéo BKS: 88C-020.29 kéo theo sơmi rơmoóc BKS: 88R-0189 do anh Hồ Xuân Chiến (SN 1987, trú tại thôn Đền Thõng, thị trấn Đại đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Hà Giang đã xảy ra va chạm với xe ô tô khách BKS: 34B-028.96 do anh Nguyễn Ngọc Trường (SN 1986; trú tại thôn 2, xã Văn Hội, Ninh Giang, Hải Dương). Hậu quả làm lái xe khách tử vong, 6 người khác bao gồm lái xe tải bị thương. Điều đáng nói, theo video đăng tải trên Báo Giao Thông trong vụ tai nạn, có đoạn đối thoại giữa người dân và lái xe ô tô đầu kéo, thì lái xe có nhiều biểu hiện không tỉnh táo. Lái xe luôn miệng nói: "Anh em mình không vấn đề gì cả, anh em phải điều tra giúp em cái", "Em không biết cái gì nữa cả", "Ai cho em ăn với chơi như thế nào đến giờ em không biết gì nữa cả". Và đặc biệt lái xe nhấn mạnh: "Em không biết mình là ai nữa". Vụ tai nạn làm 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Ngoài ra còn gây hư hỏng tới hệ thống ATGT gồm 5 tấm hộ lan, 5 chân cột, 1 cột tiêu dẫn hướng phản quang. Tai nạn cũng gây tắc QL2 từ 23h00 đêm 5/3/2022 tới 2h sáng 6/3/2022. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời tối mưa và trơn, vị trí xe va chạm nằm trên đoạn đường cua. Video: Đoạn đối thoại giữa người dân và lái xe ô tô đầu kéo. (Nguồn: Báo Giao Thông).

