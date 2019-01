Xe đầu kéo gây tai nạn liên hoàn trên QL9, 4 người bị thương

Trước đó, lúc 6h30 phút cùng ngày, tại khu vực cầu Đầu Mầu, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, xe tải đầu kéo 37C- 29298, kéo sơ mi rơ-moóc 37R-0450 do Hồ Ngọc Suốt (SN 1978, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) lái, lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Đông Hà-Lao Bảo, đã va chạm với ôtô 74A-083.46 do bà Đoàn Thị Thu (SN 1967, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển. Vụ tai nạn liên hoàn làm 4 người bị thương và các phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng.

Sau đó, xe tải đầu kéo tiếp tục va chạm với ôtô 16 chỗ 60D-00546 do Nguyễn Thế Sơn (SN 1972, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) lái. Lúc vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, ôtô biển T74-00015 do Lê Thanh Thiên (SN 1969, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) lái, chạy hướng Đông Hà-Lao Bảo, giảm tốc độ khi đến địa điểm xảy ra tai nạn thì bị ôtô 74K-7440 của Bưu điện Đakrông do Nguyễn Quang (SN 1988, phường 5, TP Đông Hà) lái tông vào đuôi xe.

Vụ tai nạn liên hoàn làm 4 xe ôtô bị hư hỏng, 4 người bị thương. Hiện CSGT đang xử lý vụ việc.