Xe đầu kéo đâm gãy lan can lao xuống suối, tài xế bị thương nặng

Tối 22/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị) cho biết, trên Quốc lộ 15D vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo mất lái lao xuống suối.

Tại hiện trường chiếc xe đâm gãy lan can cầu, cắm đầu xuống suối

Theo đó vào khoảng 15h cùng ngày, tài xế Lê Ngọc Tài (38 tuổi, trú thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) điều khiển xe đầu kéo 20H-007.31 vận chuyển than lưu thông theo hướng Đông Hà đến Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Khi đi đến Km 4+300 quốc lộ 15D thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thì không may bị mất lái, đâm gãy lan can cầu rồi lao xuống suối. Hậu quả vụ tai nạn đã khiến tài xế bị thương nặng đưa đi cấp cứu, phương tiện vỡ nát phần đầu.

Lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn tài xế

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay đã khẩn trương cử quân y cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường đưa tài xế xe ra ngoài và tiến hành sơ cứu, đồng thời phối hợp các lực lượng điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nguyên nhân vụ việc.