Chiều 22/7, UBND huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, vụ xe đầu kéo bốc cháy trên đèo, lái xe tử vong xảy ra tại Km34+200, Quốc lộ 34, thuộc địa phận đèo Khau Múc, thôn Nặm Nà, xã Kim Đồng, huyện Thạch An. Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-135.33, kéo theo sơmi rơmoóc biển kiểm soát 15R-067.88 do anh Đoàn Văn Ba (trú tại huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng từ tỉnh Lạng Sơn đến khu vực đèo Khau Múc thì mất phanh lao nhanh trên đường. Lái xe đã cố gắng điều khiển cho xe đi vào đường cứu nạn và đâm xuống taluy. Hậu quả, phần đầu xe bốc cháy, lái xe bị mắc kẹt trong cabin, không kịp thoát ra ngoài, tử vong tại chỗ. Lực lượng chức năng huyện Thạch An đã đến hiện trường dập tắt đám cháy, đưa thi thể nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trở lại bình thường. Hiện nguyên nhân vụ xe đầu kéo bốc cháy trên đèo, lái xe tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video: Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người tử vong. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

