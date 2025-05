Vết máu lạ trên đường tố tội ác nhóm hung thủ truy sát

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 4/2017, Công an Nam Định nhận được tin báo về việc một người đàn ông bị chém trọng thương tại đường Ngô Gia Tự (TP Nam Định). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong. Dọc đường Ngô Gia Tự, công an phát hiện nhiều vết máu dạng giọt rải rác. Tuy nhiên, hình thái những vết máu này rất bất thường. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cụ thể, các vết máu trên đường lộn xộn, ở các hướng khác nhau chứng tỏ khi bỏ chạy, nạn nhân bị truy đuổi theo nhiều hướng. Từ đó, Công an tỉnh Nam Định đưa ra đánh giá phải có ít nhất 3 đối tượng tham gia truy sát nạn nhân. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị đâm, chém nhiều nhát, các vết thương có hình thái khác nhau, của nhiều loại hung khí sắc nhọn. Trong đó, các vết thương phần bụng, cổ gây mất máu cấp, dẫn đến tử vong. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nạn nhân được xác định là anh Lê Việt H. (SN 1986, trú tại TP Nam Định). Thời điểm vụ án xảy ra vào ban đêm, đường Ngô Gia Tự rất vắng vẻ, vì thế không có nhân chứng. Công tác rà soát các mối quan hệ của nạn nhân được tiến hành trên diện rộng. nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong việc kinh doanh cho vay lãi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trong khi vụ án còn bế tắc, công an nhận được thông tin vào đêm vụ án xảy ra, trên đường Ngô Gia Tự, sát với hiện trường xuất hiện chiếc xe ô tô màu đỏ có dãy biển kiểm soát là xxx43. Tiến hành xác minh, công an xác định đó là xe ô tô đứng tên một phụ nữ tên L.sống tại Nam Định. Chị này khai vào tối 6/4/2017, không sử dụng xe, cũng chẳng đi đâu. Tuy nhiên, khi đấu tranh, người này có kể mình vốn mâu thuẫn với anh H. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Cách đó một thời gian, chị L có vay tiền của cô anh H. Sau nhiều lần trả, chị L vẫn nợ lại khoảng 90 triệu đồng. Do chưa lấy được tiền, cô anh H có nhờ anh này "nói chuyện" với L. Anh H gọi điện cho L, thời điểm ấy chồng L là Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định) cầm điện thoại để nói chuyện với anh H. Giữa hai người có lời qua, tiếng lại thách thức lẫn nhau. Những chi tiết này cộng với việc Linh rời khỏi Nam Định đột ngột là căn cứ để các điều tra viên hướng "mũi nhọn" vào Linh. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua công tác nghiệp vụ, Công an Nam Định biết cùng bỏ trốn với Linh còn có một số đối tượng khác. Những tên này là đàn em của Tạ Duy Anh, một đối tượng giang hồ có tiếng tại Ninh Bình. Duy Anh trong nhiều năm đã liên tiếp bị bắt, kết án… và đang bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng. Thông tin cho thấy, nhóm Linh đã trốn lên Hà Nội. Riêng Linh có biểu hiện đi vào khu vực phía Nam. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Kết hợp với nhiều nguồn tài liệu, Công an Nam Định xác định Linh đang ở Pleiku (Gia Lai). Ngày 9/4/2017, các trinh sát nhận được thông tin Linh sẽ xuống Khánh Hòa để nhận "tiếp tế" từ người thân. Cuộc vây bắt được bàn bạc và triển khai ngay lập tức. Tối muộn, đèo Rù Ri từ Gia Lai xuống Khánh Hòa loang loáng những ánh đèn xe. Các trinh sát "căng mắt" theo dõi. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Một chiếc taxi xuất hiện, qua ánh đèn, công an thấy ngoài người lái xe thì các ghế đều trống. Các trinh sát được lệnh bám theo, lúc này, trong xe một người đàn ông đội mũ lưỡi trai từ từ nhổm dậy, xác định đây chính là Linh nên Tổ công tác áp sát. Phát hiện có công an truy đuổi, Linh đã cướp lái, rồ ga phóng như điên. Trong tình thế nguy cấp, Công an Nam Định đã phải bắn nổ lốp xe. Linh bị bắt giữ ngay sau đó. Từ lời khai của Linh, Công an Nam Định lần lượt bắt giữ thêm 4 đối tượng liên quan. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Linh khai: Do biết vợ có mâu thuẫn tiền bạc với anh H nên ấm ức. Linh gọi điện cho Tạ Duy Anh (trú tại Ninh Bình) nhờ giúp đỡ. Thời điểm này Duy Anh đang bị truy nã nên đã cử Nguyễn Khắc Bốn, Vũ Văn Thành và Nguyễn Văn Hưng sang Nam Định để giúp. Linh gọi thêm Nguyễn Văn Minh vốn là đàn em khi còn trong tù. Tối 6/4, cả nhóm cầm theo hung khí đi trên phố thì gặp anh H. Không để lỡ cơ hội, nhóm Linh xuống xe và dùng hung khí đâm, chém, truy sát đến cùng khiến nạn nhân tử vong. (Ảnh đối tượng Linh) Bằng quyết tâm cao độ, chỉ sau vài ngày vụ án xảy ra, Công an TP Nam Định và Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng gây nên cái chết thương tâm cho anh H. Tại phiên tòa diễn ra sau đó, với vai trò chủ mưu, cầm đầu và là kẻ trực tiếp gây nên cái chết của anh H, Nguyễn Hoàng Linh bị tuyên án tử hình. Các đối tượng còn lại đều nhận những bản án nghiêm khắc với các tội danh "Giết người" và "Không tố giác tội phạm". (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Em trai chém anh ruột náo loạn trên đường vì mâu thuẫn nhà cửa.

