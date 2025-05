Vào đêm ngày 10/5, quân đội Ukraine (AFU) tiếp tục nỗ lực đột phá qua biên giới khu vực biên giới vào tỉnh Kursk và Belgorod của Nga. Giao tranh ác liệt đã nổ ra ở khu vực biên giới của vùng Krasnoyarsk tỉnh Belgorod, nơi sự hiện diện của quân Ukraine vẫn tiếp tục được ghi nhận gần làng Popovka. Quân Nga đã đáp trả bằng nhiều cuộc phản công, gây thiệt hại nặng cho quân số và vũ khí, trang bị của AFU. Sau khi quân đội Nga (RFAF), đánh bật hoàn toàn quân Ukraine khỏi lãnh thổ Nga, đã tiến vào lãnh thổ tỉnh Sumy của Ukraine. Đầu tiên là giành được chỗ đứng ở khu vực làng Maryino, sau đó giành quyền kiểm soát hoàn toàn nơi này. Ngôi làng Maryino, nằm gần khu vực biên giới, phía đông nam của trung tâm vận tải và hậu cần của AFU ở Miropolye. Hiện cũng có một ngôi làng Maryino khác ở vùng Sumy, nằm ở phía tây thị trấn Yunakovka, nhưng RFAF chưa thể tiếp cận được ngôi làng này. Tại khu vực Kursk, cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã phải chịu một thất bại lớn. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của AFU vào khu vực Kursk đã vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ từ RFAF. Quân đội Ukraine đã cố gắng đột phá qua tuyến phòng thủ của Nga và tiến sâu, nhưng sau khi phải trả giá đắt, họ chỉ tiến được chưa đầy 900 mét trước khi gặp đòn phản công của quân Nga. Trong cuộc tấn công này, AFU đã sử dụng nhiều vũ khí hiện đại, bao gồm cả xe chiến đấu M2 Bradley của Mỹ. Tuy nhiên, những vũ khí này của quân Ukraine, không phát huy được khả năng, khi phải đối mặt với hệ thống phòng thủ nhiều tầng và những vũ khí chống tăng của quân Nga; đặc biệt là UAV FPV. Trong đó có cảnh chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley M2 của AFU bị UAV tự sát Lancet tiêu diệt, sau đó là đòn đánh bồi của UAV FPV. Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố, cho thấy rõ cảnh UAV trinh sát của RFAF phát hiện ra sự di chuyển của một xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của AFU. Là xe chiến đấu bộ binh tiên tiến được sản xuất tại Mỹ, M2 Bradley có hỏa lực và khả năng bảo vệ tương đối mạnh và luôn được coi là phương tiện chiến đấu hiện đại của AFU. Chiếc xe chiến đấu bọc thép do Mỹ sản xuất này, cùng với quân Ukraine bên trong (không rõ số lượng), đang di chuyển gần làng biên giới Iskriskovshchyna ở vùng Sumy và hướng về biên giới tỉnh Kursk của Nga. Sau đó, chiếc M2 Bradley bắt đầu bị UAV FPV của Nga truy đuổi trong khu làng nói trên. Cần lưu ý rằng làng Iskriskovshchina (Skritzkovshchina) ở quận Belopolsky thuộc vùng Sumy, nằm ở vị trí thuận lợi để tấn công vào khu định cư đô thị Tetkino ở vùng Kursk của Nga. Ngôi làng nằm ở bờ phải của sông Volfa, thượng nguồn cách làng Budki 1,5 km, hạ lưu cách làng Bessalovka 2 km. Đường biên giới với vùng Kursk của Nga dài 1 km và có tuyến đường sắt ở gần đó. Kíp xe chiến đấu M2 Bradley nhận ra rằng, họ đang nằm trong tầm ngắm của UAV Nga, nên đã cố gắng cơ động về hướng làng Budki. Tuy nhiên, chiếc xe Bradley của quân Ukraine đã không có cơ hội để rời khỏi làng Iskriskovshchina, khi UAV tự sát của quân Nga luôn bám sát. Mở đầu cuộc tấn công, một UAV tự sát lảng vảng Lancet đã thực hiện đòn tấn công vào chiếc Bradley, khi nó đến một khúc cua, làm chiếc xe lật nghiêng và bốc cháy. Đòn tấn công tiếp theo là đòn tấn công bằng UAV FPV vào trong khoang chiến đấu của chiếc Bradley; biến chiếc xe bọc thép triệu đô thành đống sắt vụn. Đoạn video cho thấy, nhóm trinh sát của quân đội Ukraine không thể có cơ hội xâm nhập vào lãnh thổ vùng Kursk, khi họ phải đối mặt với lực lượng trinh sát và tấn công của RFAF cả trên không và mặt đất. Do vậy AFU không có cơ hội đột nhập qua biên giới, thực hiện các đòn tấn công bất ngờ và rút nhanh. Trận đánh giữa UAV và xe chiến đấu bộ binh này, không chỉ làm nổi bật lợi thế của RFAF bằng UAV tự sát, mà còn phản ánh những sai lầm trong chiến lược tấn công của AFU, khi họ đã phát động một cuộc tấn công trinh sát, mà không có sự hỗ trợ hiệu quả từ trên không và thông tin tình báo, khiến họ phải chịu hỏa lực phản công dữ dội của quân Nga. Ngoài ra, AFU còn bộc lộ nhiều vấn đề trong việc sử dụng trang thiết bị cơ giới trong điều kiện đối phương có lợi thế về trinh sát trên không và mặt đất, cũng như việc phối hợp tác chiến; khiến kế hoạch tấn công trinh sát của AFU thất bại ngay trên lãnh thổ của chính mình. Những thất bại của AFU trong cuộc tấn công vào lãnh thổ tỉnh Kursk hay tỉnh Belgorod của Nga, đã làm thất bại kế hoạch tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga, và điều này càng khiến Moskva nhanh chóng thiết lập vùng đệm an ninh ở tất cả các khu vực biên giới Nga-Ukraine. Điều này càng khiến Kiev khó khăn hơn nữa. Với những kế hoạch tấn công phiêu lưu của AFU vào lãnh thổ Nga, đã gây cho họ thương vong và mất mát vũ khí hiện đại; đồng thời khiến tinh thần binh lính Ukraine cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặt khác, RFAF đã bảo vệ thành công lãnh thổ của mình, bằng các cuộc tấn công chính xác từ xa, củng cố thêm vị thế thống trị của mình trong khu vực. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Al Jazeera, TASS).

