Thi thể người phụ nữ cháy đen vạch mặt kẻ sát nhân cuồng dâm

Theo hồ sơ vụ án, bản Lưng, xã Chiềng En là một vùng đất hẻo lánh và khó khăn bậc nhất thuộc địa bàn huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La). Khoảng 21h15 ngày 24/2/2015, Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo của Công an huyện Sông Mã về việc, 19h cùng ngày, sau khi dập tắt đám cháy trên lán nương của gia đình ông Tòng Văn Xiến ở khu đồi Huổi Pao, thuộc Bản Lưng, xã Chiềng En, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ bị cháy đen (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là chị Lường Thị Th (SN 1984, con dâu ông Xiến). Theo thông tin từ người thân nạn nhân cung cấp, chiều 24/2 chị Th. đi xe máy từ nhà lên lán nương của gia đình để nấu cám lợn và cho gà ăn. Từ lúc đó đến khi phát hiện đám cháy, gia đình không thấy chị Th về nhà.

Bên ngoài lán nương không xa, công an tìm thấy chiếc điện thoại di động, cùng chiếc quần lửng màu hồng của chị Th. Thi thể nạn nhân đã bị cháy đen, tại vùng chẩm gáy phát hiện hai vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Tài sản trên người chị Th như đôi vòng tai vàng, vòng bạc đeo cổ, trâm cài tóc bằng bạc không bị mất. Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, bước đầu công an nhận định đây là vụ án có dấu hiệu của tội phạm giết người, hiếp dâm, sau đó đối tượng đốt xác để phi tang. Bằng việc kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được nghi phạm gây án là Lường Văn Cẳm (SN 1995, trú tại bản Ten, xã Chiềng En, huyện Sông Mã). Ngày 2/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Cẳm về hành vi "Giết người", "Hiếp dâm". Tại cơ quan điều tra, trước nhiều bằng chứng không thể chối cãi, Cẳm đã phải cúi đầu nhận tội. Đối tượng khai, khoảng 15h ngày 24/2/2015, Cẳm đi tìm con bò thả rông bị lạc tại khu vực giáp ranh giữa bản Ten và bản Co Tông, xã Chiềng En. Đến khoảng 18h cùng ngày, Cẳm đến khu vực Huổi Pao (gần lán nương của gia đình ông Xiển). Tại đây, đối tượng nhìn thấy trong lán nương chỉ có một mình chị Th đang nấu cám lợn, xung quanh vắng người, nên nảy sinh ý đồ đen tối. Lợi dụng lúc chị Th sơ hở, Cẳm dùng chiếc cuốc đập vào đầu và gáy khiến nạn nhân gục xuống và bất động rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi đã thỏa mãn thú tính, Cẳm kéo nạn nhân vào lán rồi phủ cỏ gianh phóng hỏa phi tang. Gây án xong, Cảm trở về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến khi người dân phát hiện hỏa hoạn hô hoán, Cẳm cũng chạy theo đến lán nương của gia đình ông Xiển nhưng chỉ đứng xem. Ngày 25/2/2015, khi công an khám nghiệm hiện trường, đối tượng này cũng tới theo dõi... Việc Cẳm chính là đối tượng giết người khiến người dân xã Chiềng En vô cùng sửng sốt. Bản thân Cẳm tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đã có 2 đời vợ. Vợ thứ nhất sống với Cẳm được hơn 10 tháng, sau đó ly hôn. Vợ thứ hai kết hôn với đối tượng năm 2013 và có 2 con (con lớn 3 tuổi, con nhỏ 1 tuổi). Với hành vi tội ác đã gây ra, Lường Văn Cẳm đã phải chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật.

