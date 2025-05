Căn lán bí ẩn giữa rừng hé lộ manh mối về hung thủ máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, gữa tháng 5/2022, trong lán của trạm Sao La (rừng quốc gia Vũ Quang), 4 người đang ngồi ăn uống thì giữa Nguyễn Hồng Sơn và anh Lê Viết H nảy sinh mâu thuẫn. Sơn như con thú, bỏ qua mọi can ngăn đã xông vào dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến anh H sợ hãi bỏ chạy, nhưng chỉ kịp chạy đến sân thì gục xuống, tử vong. Công an xác định nạn nhân H tử vong do mất máu cấp, trong số các vết thương trên người, có một vết tại cổ thấu vào xương. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Xác minh mối quan hệ, công an được biết anh H và Sơn quen biết từ trước. Hai người có góp vốn làm ăn chung. Tuy nhiên, thời gian gần đây bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tối 15/5/2022, sau khi ra tay sát hại anh H. Sơn đã trốn vào rừng sâu. Sơn sinh ra và lớn lên tại khu vực rừng Vũ Quang, cả đời gắn với rừng nên rất thông thạo địa hình, địa vật và biết cách ẩn thân.(Ảnh minh họa, nguồn internet) Suốt 300 ngày, hàng chục chuyến công tác, bới từng bụi cây, lật từng phiến đá..., nhưng Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn không thể lần ra được bất cứ manh mối nào của Sơn. Nhiều nguồn tin báo về, Sơn vẫn lẩn trốn giữa các tán rừng ở khu vực biên giới. Gã thề sẽ không để bị bắt và tuyên bố có "hàng nóng" sẵn sàng đổi mạng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Thời gian dài sau đó, Công an Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng bất ngờ phát hiện tại khu vực lòng hồ trong rừng quốc gia Vũ Quang xuất hiện đám người lạ, thường xuyên chèo thuyền đánh cá. Thế nhưng, qua xác minh cho thấy rất có thể đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Nắm bắt thông tin, các lực lượng chức năng nhận được chi tiết, Sơn có tham gia một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến tháng 1/2024, các trinh sát phát hiện, sâu trong rừng, gần với biên giới có một lán tạm ẩn mình dưới những tán cây um tùm. Bên trong lán chỉ có một người đàn ông sinh sống, rất bí ẩn. Công an xác định, gã đàn ông ẩn dật ấy chính là Sơn. Sơn rất ranh ma, bên trong lán gã luôn ôm súng theo người, còn xung quanh thì cài mìn với chiếc điều khiển lúc nào cũng lăm lăm, chỉ cần có động là bấm nút. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Các trinh sát phát hiện, để vào được lán chỉ có một con đường nhỏ, đi lại rất khó khăn. Để che giấu, Sơn không bao giờ đi lại trên con đường này, gã di chuyển theo những cung đường mà thú rừng đi lại. Việc bắt giữ Sơn phải được thực hiện nhanh chóng. Giữa tháng 1/2024, nhận định thời tiết sẽ có mưa về đêm, Tổ công tác của Công an Hà Tĩnh và Bộ đội Biên phòng đã tập hợp, lên đường tiến vào lán trại của Sơn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau hai giờ đi bộ, Tổ công tác cũng đến điểm cách lán của Sơn khoảng 1km. Suốt quá trình cuốc bộ ấy, Tổ công tác đội mưa và không dùng bất cứ thứ ánh sáng nào để đảm bảo bí mật. Tại điểm tập kết cách lán Sơn khoảng 1km, Tổ công tác chia nhóm và bắt đầu di chuyển bằng cách bò. Khi tới sát lán, một trinh sát nhẹ nhàng trườn vào. Các anh phát hiện cửa lán có cài mìn nên đã nhanh chóng vô hiệu hóa thiết bị này. Tận dụng lúc Sơn mất cảnh giác, Tổ công tác nhanh chóng ập vào khống chế khiến đối tượng bất ngờ, không kịp trở tay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Khi bị bắt giữ, Sơn đã hiểu mình chẳng có cửa gì cả, gã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Từ lời khai của Sơn, Tổ công tác đã thu giữ nhiều ma túy được đối tượng cất giấu rải rác xung quanh khu vực lán. Ngày hôm sau, Sơn được di lý về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra. Hành trình hơn 600 ngày truy lùng đối tượng giết người hết sức manh động của Công an Hà Tĩnh đã kết thúc. Rồi đây, với tội ác của mình, Sơn sẽ phải trả giá bằng một bản án thích đáng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) >>> Xem thêm video: Cô gái mất tích từ mùng 7 Tết bị sát hại, giấu thi thể như thế nào?

