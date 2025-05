Hè về, lên Hòa Bình tắm thác Trăng mát rượi

Ẩn mình giữa núi rừng đại ngàn của xứ Mường, thác Trăng như một dải lụa bạc mềm mại buông xuống từ độ cao hàng chục mét. Nước thác đổ xuống tung bọt trắng xóa, âm thanh rì rào vang vọng giữa không gian xanh mát, tạo nên một bản hòa ca của thiên nhiên khiến ai đến đây cũng phải sững sờ. Ảnh baohoabinh Con đường dẫn vào thác là hành trình băng qua những triền đồi xanh rì, những bản làng Mường nhỏ xinh và những cung đường uốn lượn mềm mại quanh núi. Mệt mỏi sẽ nhanh chóng tan biến khi bạn đặt chân đến thác và được thả mình giữa làn nước mát rượi, trong veo. Ảnh dulichluhanh Dưới chân thác là hồ nước tự nhiên rộng rãi, nơi du khách có thể thoải mái tắm mát, bơi lội hoặc đơn giản là ngồi thư giãn giữa thiên nhiên. Mặt nước lấp lánh ánh nắng, được bao bọc bởi đá núi và cây rừng, tạo nên không gian vừa hoang sơ, vừa thơ mộng. Ảnh Mai Mai Nhiều du khách mang theo đồ ăn nhẹ, trải bạt picnic dưới tán cây râm mát, cùng nhau tận hưởng một ngày hè thật chậm rãi, yên bình. Ảnh Thắm Vy Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch thác Trăng là từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết bước vào mùa hè và dòng thác chảy mạnh, trong xanh. Những tháng đầu hè (tháng 4 – 5) nước trong và mát, ít mưa, đường đi khô ráo. Vào tháng 6 – 8, tuy là mùa cao điểm du lịch, nhưng không khí trên thác vẫn giữ được sự mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn so với vùng đồng bằng. Ảnh dulichluhanh Tuy nhiên, bạn nên tránh đi vào những ngày mưa lớn vì đường trơn trượt, nước chảy mạnh sẽ không an toàn cho việc tắm thác. Ảnh dulichluahanh Để đến được thác Trăng, từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân theo quốc lộ 6 hướng đi Hòa Bình, sau đó rẽ vào đường Hồ Chí Minh và tiếp tục đi theo chỉ dẫn đến xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Đường vào thác khá đẹp nhưng một vài đoạn cuối hơi nhỏ và quanh co, du khách nên cẩn thận khi lái xe. Ảnh Mai Mai Du khách khi đến thác nên chuẩn bị đầy đủ quần áo gọn nhẹ, đồ bơi, khăn tắm, dép đi suối, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng và nước uống. Nếu dự định ở lại lâu hoặc tổ chức dã ngoại, bạn nên mang theo đồ ăn nhẹ và túi đựng rác để giữ gìn vệ sinh cho khu du lịch. Ảnh La Mộc Một số bản làng gần đó cũng có các homestay nhà sàn của người Mường – nơi du khách có thể nghỉ chân, ăn cơm bản với những món đặc sản như cơm lam, cá suối nướng, rau rừng chấm muối lạc hay gà đồi thơm lừng. Trải nghiệm ngủ lại giữa núi rừng, nghe tiếng côn trùng râm ran và thức dậy giữa không khí trong lành là điều không thể bỏ lỡ. Ảnh luhanhVietNam Giữa những ngày hè oi ả, được đắm mình trong làn nước mát lạnh của thác Trăng, lắng nghe bản nhạc của núi rừng và thưởng thức những đặc sản dân dã vùng cao, du khách sẽ thấy mọi áp lực, mỏi mệt như tan biến. Một chuyến đi ngắn từ thủ đô, nhưng lại là hành trình trở về với thiên nhiên, với những giá trị bình yên và nguyên bản nhất trong tâm hồn mỗi người. Ảnh Mai Mai

Ẩn mình giữa núi rừng đại ngàn của xứ Mường, thác Trăng như một dải lụa bạc mềm mại buông xuống từ độ cao hàng chục mét. Nước thác đổ xuống tung bọt trắng xóa, âm thanh rì rào vang vọng giữa không gian xanh mát, tạo nên một bản hòa ca của thiên nhiên khiến ai đến đây cũng phải sững sờ. Ảnh baohoabinh Con đường dẫn vào thác là hành trình băng qua những triền đồi xanh rì, những bản làng Mường nhỏ xinh và những cung đường uốn lượn mềm mại quanh núi. Mệt mỏi sẽ nhanh chóng tan biến khi bạn đặt chân đến thác và được thả mình giữa làn nước mát rượi, trong veo. Ảnh dulichluhanh Dưới chân thác là hồ nước tự nhiên rộng rãi, nơi du khách có thể thoải mái tắm mát, bơi lội hoặc đơn giản là ngồi thư giãn giữa thiên nhiên. Mặt nước lấp lánh ánh nắng, được bao bọc bởi đá núi và cây rừng, tạo nên không gian vừa hoang sơ, vừa thơ mộng. Ảnh Mai Mai Nhiều du khách mang theo đồ ăn nhẹ, trải bạt picnic dưới tán cây râm mát, cùng nhau tận hưởng một ngày hè thật chậm rãi, yên bình. Ảnh Thắm Vy Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch thác Trăng là từ tháng 4 đến tháng 9, khi thời tiết bước vào mùa hè và dòng thác chảy mạnh, trong xanh. Những tháng đầu hè (tháng 4 – 5) nước trong và mát, ít mưa, đường đi khô ráo. Vào tháng 6 – 8, tuy là mùa cao điểm du lịch, nhưng không khí trên thác vẫn giữ được sự mát mẻ, dễ chịu hơn hẳn so với vùng đồng bằng. Ảnh dulichluhanh Tuy nhiên, bạn nên tránh đi vào những ngày mưa lớn vì đường trơn trượt, nước chảy mạnh sẽ không an toàn cho việc tắm thác. Ảnh dulichluahanh Để đến được thác Trăng, từ Hà Nội, du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô cá nhân theo quốc lộ 6 hướng đi Hòa Bình, sau đó rẽ vào đường Hồ Chí Minh và tiếp tục đi theo chỉ dẫn đến xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Đường vào thác khá đẹp nhưng một vài đoạn cuối hơi nhỏ và quanh co, du khách nên cẩn thận khi lái xe. Ảnh Mai Mai Du khách khi đến thác nên chuẩn bị đầy đủ quần áo gọn nhẹ, đồ bơi, khăn tắm, dép đi suối, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng và nước uống. Nếu dự định ở lại lâu hoặc tổ chức dã ngoại, bạn nên mang theo đồ ăn nhẹ và túi đựng rác để giữ gìn vệ sinh cho khu du lịch. Ảnh La Mộc Một số bản làng gần đó cũng có các homestay nhà sàn của người Mường – nơi du khách có thể nghỉ chân, ăn cơm bản với những món đặc sản như cơm lam, cá suối nướng, rau rừng chấm muối lạc hay gà đồi thơm lừng. Trải nghiệm ngủ lại giữa núi rừng, nghe tiếng côn trùng râm ran và thức dậy giữa không khí trong lành là điều không thể bỏ lỡ. Ảnh luhanhVietNam Giữa những ngày hè oi ả, được đắm mình trong làn nước mát lạnh của thác Trăng, lắng nghe bản nhạc của núi rừng và thưởng thức những đặc sản dân dã vùng cao, du khách sẽ thấy mọi áp lực, mỏi mệt như tan biến. Một chuyến đi ngắn từ thủ đô, nhưng lại là hành trình trở về với thiên nhiên, với những giá trị bình yên và nguyên bản nhất trong tâm hồn mỗi người. Ảnh Mai Mai