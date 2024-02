Xe chở cát có dấu hiệu quá tải, rơi vãi, chạy trên đường ĐT609

Ngày 19/2, nhóm phóng viên chúng tôi có mặt tại tuyến đường ĐT 609, khu vực Thị Xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và được chứng kiến hàng đoàn xe tải hạng nặng chở cát rơi vãi, chảy nước trực tiếp xuống đường gây bụi bặm, bay vào mắt người đi đường.



Điều đáng nói, với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nguy cơ gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Chưa kể, khu vực này đang thi công dự án Khu dân cư Điện An giai đoạn 2. Với lưu lượng phương tiện san lấp mặt bằng số lượng quá nhiều đã làm ảnh hưởng đến giao thông. Trong ảnh: Xe đang rẽ vào để đổ đất cho dự án khu dân cư Điện An làm ách tắc giao thông cục bộ, nguy cơ gây tai nạn giao thông trên ĐT 609.



Ghi nhận thực tế trên đường ĐT 609, lúc 10h30, ngày 19/2 xe biển kiểm soát 43C- 158.84, 43C- 163.55 và 13h30 xe 92C- 091.20, 43C- 123.33, chở cát rơi vãi, chảy nước tràn xuống đường có dấu hiệu quá tải đang lưu thông theo hướng ĐT 609 ra quốc lộ 1A cũ.



Qua quan sát, chúng tôi thấy xe chở vật liệu ra vào công trình làm ách tắc giao thông cục bộ, nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào trên đoạn đường ĐT 609. Anh N.T. D tham gia giao thông thường xuyên qua khu vực này cho biết: “ Xe chạy nhanh còn chở cát ướt rơi vãi đầy đường làm bay bụi vào mắt, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các cơ quan chức năng cần có những biện pháp cụ thể để chấn chỉnh tình hình này”. Chị H.A.N bức xúc nói: “Mỗi lần đi trên khu vực này, chúng tôi thấy không yên tâm bởi lưu lượng xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chạy, chảy nước kéo theo cát ước xuống đường, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường ĐT 609”. Trước thông tin trên, phóng viên đã liên hệ với ông Hồ Văn Thành, đội trưởng Đội CSGT thị xã Điện Bàn và được cho biết, cơ quan chức năng sẽ xác minh và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian sắp tới sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát đồng thời mời các chủ doanh nghiệp lên để ký cam kết. Việc này đội CSGT Điện Bàn cũng làm thường xuyên. Bên cạnh đó, xử lý nghiêm đối với các trường hợp quá tải trọng, quá khổ. >>> Mời độc giả xem thêm video Nắng nóng, chế xe kéo chở trẻ đi học: có vi phạm giao thông?

