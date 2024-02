Đẹp ngỡ ngàng cung đường hoa ban tím ở ngoại ô Hội An

Con đường Hùng Vương từ thị xã Điện Bàn đi phố cổ Hội An mùa này như được "khoác áo mới" bởi sắc tím của hoa ban. Tháng 2 hàng năm là thời điểm hoa ban tím bung nở rực rỡ khiến ai đi qua cung đường này cũng không khỏi xao xuyến. Những ngày Tết đến xuân về, hoa ban nở rộ làm cho cung đường ngoại ô phố Hội thêm phần lãng mạn. Loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc khoe sắc dịu dàng say đắm lòng người. Không chỉ nổi tiếng với những giàn hoa giấy rực rỡ sắc màu, “con đường hoa ban” tạo nên một điểm nhấn không kém phần lãng mạn cho vùng ngoại ô của mảnh đất di sản Hội An. Những chùm hoa tím khoe sắc bên hồ chứa nước Lai Nghi. Đây là nơi cung cấp nước tưới cho phần lớn diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hội An. Khung cảnh yên bình ở ngoại ô thành phố. Từng chùm hoa ban được trồng ven hồ bung nở rực rỡ, bên dưới là dòng nước trong xanh khiến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Nhành hoa ban tím pha chút sắc hồng và trắng nhẹ bay bay trước gió khiến cho bất cứ ai cũng mê mẩn ngắm nhìn. Khác với giống hoa ban được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An... với màu trắng chủ đạo, hoa ban ven phố Hội có màu tím pha hồng, hoa nở thành chùm, mỗi bông hoa đều có 4-5 cánh. Hoa ban nở mang một sắc tím dịu dàng, một vẻ đẹp thanh tao, thơ mộng cho cung đường ngoại ô.

>>> Mời độc giả xem thêm video HOA LÊ RỪNG XUỐNG PHỐ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN (Nguồn: VTV24):

Con đường Hùng Vương từ thị xã Điện Bàn đi phố cổ Hội An mùa này như được "khoác áo mới" bởi sắc tím của hoa ban. Tháng 2 hàng năm là thời điểm hoa ban tím bung nở rực rỡ khiến ai đi qua cung đường này cũng không khỏi xao xuyến. Những ngày Tết đến xuân về, hoa ban nở rộ làm cho cung đường ngoại ô phố Hội thêm phần lãng mạn. Loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc khoe sắc dịu dàng say đắm lòng người. Không chỉ nổi tiếng với những giàn hoa giấy rực rỡ sắc màu, “con đường hoa ban” tạo nên một điểm nhấn không kém phần lãng mạn cho vùng ngoại ô của mảnh đất di sản Hội An. Những chùm hoa tím khoe sắc bên hồ chứa nước Lai Nghi. Đây là nơi cung cấp nước tưới cho phần lớn diện tích đất nông nghiệp của thị xã Hội An. Khung cảnh yên bình ở ngoại ô thành phố. Từng chùm hoa ban được trồng ven hồ bung nở rực rỡ, bên dưới là dòng nước trong xanh khiến cho khung cảnh thêm phần thơ mộng. Nhành hoa ban tím pha chút sắc hồng và trắng nhẹ bay bay trước gió khiến cho bất cứ ai cũng mê mẩn ngắm nhìn. Khác với giống hoa ban được trồng nhiều ở các tỉnh phía Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An... với màu trắng chủ đạo, hoa ban ven phố Hội có màu tím pha hồng, hoa nở thành chùm, mỗi bông hoa đều có 4-5 cánh. Hoa ban nở mang một sắc tím dịu dàng, một vẻ đẹp thanh tao, thơ mộng cho cung đường ngoại ô.

>>> Mời độc giả xem thêm video HOA LÊ RỪNG XUỐNG PHỐ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN (Nguồn: VTV24):