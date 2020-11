Xe biển xanh vô chủ ở Tân Sơn Nhất: Doanh nghiệp sở hữu là ai?

Xe biển xanh Lexus 570 BKS 80A 666.6X gửi tại bãi giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất suốt 5 tháng qua thu hút sự chú ý của dư luận khi một tài khoản đăng tải lên mạng xã hội sự việc trên. Nhiều người đặt câu hỏi, xe biển xanh trên của đơn vị nào? Vì sao xe gắn biển xanh trị giá hơn 8 tỷ đồng lại để không tại bãi gửi xe sân bay nhiều tháng mà chủ nhân không đến nhận? Liệu biển xanh có phải là biển giả?



Theo tìm hiểu từ Công ty CP đầu tư TCP, đơn vị quản lý vận hành bãi giữ xe trong sân bay Tân Sơn Nhất, xe biển xanh Lexus 570 BKS 80A 666.6X được gửi tại bãi xe từ tháng 6/2020 đến nay. Người gửi đăng ký vé tháng, gia hạn hàng tháng. Vé tháng hiện tại vẫn còn thời hạn tới cuối tháng 11/2020, nhưng không thấy ai đến lấy xe ra sử dụng.

Xe biển xanh Lexus 570 BKS 80A 666.6X gửi tại bãi giữ xe sân bay Tân Sơn Nhất suốt 5 tháng. Ảnh: FB NVQ.

Đơn vị trông giữa xe đã khoá bánh chiếc xe Lexus BKS: 80A-666.xx, bám bụi đang nằm ở tầng 3. Đồng thời, bãi giữ xe đã phải dán bảng cảnh báo: “Xe của quý khách tạm thời bị khóa bánh do đậu sai quy định. Vui lòng liên hệ phòng vận hành…".

Sau khi hình ảnh và thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội và được đăng tải trên một số báo điện tử, Cục CSGT đã liên hệ với chủ xe để yêu cầu nộp biển số, đồng thời xác minh, giải quyết sự việc trên.

Theo đó, chủ xe biển xanh Lexus 570 BKS 80A 666.6X được xác định là Công ty CP Tài nguyên QT Đ.V có trụ sở tại quận Thanh Xuân (TP Hà Nội). Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, biển xanh chiếc xe này đã được cơ quan quản lý phương tiện làm thủ tục thu hồi từ tháng 5/2019 và hiện Cục CSGT đang giữ biển số chiếc xe này. Đồng nghĩa với việc, biển xanh hiện gắn trên xe không phải biển do cơ quan chức năng cấp.

Nói về lý do xe Lexus 570 của doanh nghiệp được cấp biển xanh, Trưởng phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện -Cục CSGT, trung tá Phạm Việt Công cho biết, trước đây Thông tư 15 của Bộ Công an có quy định các trường hợp được cấp biển phục vụ an ninh trật tự do lãnh đạo Bộ Công an duyệt cấp. Trường hợp này công ty đề nghị lãnh đạo Bộ Công an duyệt cấp biển số 80 nền xanh.

Do đó, tháng 5/2016, Cục CSGT đã cấp biển xanh 80A-666.6X cho xe Lexus 570 theo Thông tư 15 của Bộ Công an. Thời điểm đó, chủ xe xuất trình được đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, đồng thời được lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt.

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an có Thông tư 64 bỏ cấp biển xanh cho các trường hợp này, CSGT cũng đã thu hồi hết các biển số này lại và không cấp biển xanh cho doanh nghiệp, công ty từ cuối năm 2016. Đồng thời thông báo đến cơ quan đăng kiểm để không kiểm định nếu là xe doanh nghiệp gắn biển xanh.

Theo tìm hiểu của PV, Thông tư 15/2014/TT-BCA của Bộ Công an về cấp biển số xe, biển xanh 80 được cấp cho một số cơ quan của Đảng, Nhà nước, Chính Phủ,... quy định ký hiệu biển số 80 do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đăng ký, cấp cho các cơ quan Trung ương, thuộc Trung ương quản lý.

Cụ thể, những cơ quan, tổ chức nào được cấp biển 80 gồm: Một số cơ quan của Đảng, Nhà nước và Chính Phủ được cấp biển 80, bao gồm: Văn phòng và các Ban của Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận tổ quốc, Tổng liên đoàn lao động, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân),...

Một số cơ quan khác được cấp biển 80 như Trung tâm lưu trữ quốc gia, Văn phòng Tổng Cục Hải quan, Văn phòng Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Văn phòng Tổng Công ty hàng không Việt Nam, Các đại sứ quán, Tổ chức quốc tế và nhân viên người nước ngoài,...

Ngoài ra còn các xe hoạt động nghiệp vụ, phục vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và các trường hợp khác được Bộ trưởng Công an hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội phê duyệt trên cơ sở đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt.

Mới đây, Cục CSGT đã phối hợp cùng Đồn Công an Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất mời người đại diện của Công ty CP Tài nguyên QT Đ.V - chủ xe lên làm việc. Kiểm tra số khung, số máy, CSGT xác định đây là xe Lexus đời 2015. Số khung, số máy cũng trùng khớp với hệ thống quản lý phương tiện của CSGT.

Quá trình làm việc, Cục CSGT xác định biển xanh 80A-666.6X gắn trên xe Lexus 570 trên là biển giả. Do đó, cơ quan chức năng đã tháo chiếc biển này để ngăn chặn chủ xe tiếp tục sử dụng.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, Cục CSGT chưa xử phạt được hành vi sử dụng biển giả bởi chiếc xe trên không lưu thông, đang trong trạng thái đứng yên. Do đó, CSGT và Đồn Công an Cảng Hàng không Tân Sơn Nhất cùng CSGT phụ trách tuyến Quốc lộ 1 đang trích xuất hình ảnh từ 5 tháng trở về trước để có căn cứ lập biên bản, xử phạt hành chính.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sử dụng biển số xe không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp, hay còn gọi là biển số giả sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Người sử dụng biển số xe ô tô không phải do cơ quan có thẩm quyền cấp thì sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm đ, khoản 5, Điều 16 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP) cụ thể như sau: Phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng khi người điều khiển xe gắn biển số không đúng như Giấy đăng ký xe hoặc biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Đồng thời, biển số không đúng cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ bị tịch thu và người vi phạm còn bị tước Bằng lái xe từ 1 - 3 tháng.

