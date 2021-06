Xâm phạm chỗ ở, Đường “Nhuệ” cùng Tiến “trắng” sắp hầu tòa

Mới đây, Viện KSND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", con nuôi của Đường "Nhuệ") tội "Xâm phạm chỗ ở công dân" theo khoản 1 Điều 124 Bộ luật Hình sự 1999 với mức án cao nhất 1 năm tù. Hai bị can đã xâm phạm trái phép trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP Thái Bình). Theo bản cáo trạng, do bức xúc vì vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm (1962) và vợ là Phạm Thi Quyết (1967, cùng trú tổ 14, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) có vay của vợ chồng Đường "Nhuệ" số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng "chày bửa" không trả. Do vậy, Nguyễn Xuân Đường trao đổi với mọi người là "đến đòi nợ không được lấy tài sản của công ty ra ngoài" và phải chờ vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết về để giải quyết. Không thấy ông Lẫm, bà Quyết về công ty nên Đường đã cử Tiến "trắng" ở lại công ty để chờ khi nào vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết về thì báo cho Đường biết. Đến sáng ngày 4/10/2017, có một số công nhân của công ty đến làm việc, do thấy có 3 đến 4 người nam giới lạ mặt ở trong công ty, trong đó có Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng") nên công nhân không làm việc mà đứng nói chuyện với nhau. Sau khi công nhân ra về, chỉ còn ông Nguyễn Văn Nhàn (SN 1970) và ông Nguyễn Bá Ngọc (SN 1973, cùng trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - em trai ruột ông Lẫm, được giao quyền quản lý công ty). Ông Nhàn, ông Ngọc sinh hoạt, ăn ở dãy nhà phía sau dành cho công nhân của công ty. Chiều ngày 6/10/2017, ông Ngọc gọi điện cho ông Nhàn nói Đường cho người đuổi ra khỏi công ty. Ông Nhàn về công ty và cùng ông Ngọc thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty về nhà tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Chiều tối ngày 3/10/2017, dưới chỉ đạo của Nguyễn Xuân Đường, Bùi Mạnh Tiến cùng một số đối tượng đến trụ sở Công ty Lẫm Quyêt đòi nợ. Chiều ngày 19/10/2017, Đường chỉ đạo Tiến đi về và không ở lại Công ty Lâm Quyết. VKSND TP Thái Bình nhận định trong khoảng thời gian từ 3/10/2017 đến 19/10/2017, Đường đã giao Tiến xâm nhập, chiếm giữ trái phép, ăn ngủ, sinh hoạt tại phòng khách của Công ty Lâm Quyết mà không được sự đồng ý của ông Lẫm, bà Quyết cũng như người thân trong gia đình. Do đó, VKS đủ căn cứ xác định Nguyễn Xuân Đường, Bùi Mạnh Tiến đã phạm tội Xâm phạm chỗ ở của công dân và truy tố 2 bị can ra trước TAND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, với mức án tối đa một năm tù. Liên quan tới vợ chồng chủ Công ty Lâm Quyết, mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi) và vợ là Phạm Thị Quyết (54 tuổi, cùng trú TP Thái Bình) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. >>> Mời độc giả xem thêm video Góc khuất đằng sau vụ án Đường "Nhuệ" và các đồng phạm liên quan. Nguồn VTV24.

