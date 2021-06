Vợ chồng Giám đốc công ty Lâm Quyết bị đề nghị truy tố

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Lẫm (58 tuổi) và vợ là Phạm Thị Quyết (54 tuổi, TP Thái Bình) về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, điều 175 Bộ luật hình sự. Theo kết luận điều tra, từ năm 2012 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết đã vay của 12 cá nhân cùng Vietcombank chi nhánh Thái Bình với tổng số tiền gần 21 tỷ đồng. Trong đó, có 2 khoản vay 400 triệu và 500 triệu đồng của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới, vợ là bà Lê Thị Tuyết, cùng trú tại TP Thái Bình. Ban đầu, hai bị can lập 2 bản hợp đồng vay của ông Tới với tổng số tiền 200 triệu, thế chấp bằng chiếc ôtô Camry biển số 17K 9966 là đúng, nhưng sau đó lại gian dối khi bán chiếc ôtô nói trên cho ông Phạm Công Tự (cùng trú tại TP Thái Bình) dù chưa hoàn trả số tiền vay và cũng không hỏi ý kiến của vợ chồng ông Tới về việc bán xe cho ông Tự. Đến khi ông Tới đến đòi nợ, Lẫm, Quyết khất lần rồi còn tạo dựng ra việc đã trả tiền cho ông Tới thông qua hình thức viết giấy biên nhận nhằm chối bỏ trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ hòng chiếm đoạt số tiền 900 triệu đồng. Kết luận điều tra xác định hành vi của bị can Lẫm và Quyết là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của vợ chồng ông Đỗ Văn Tới cùng bà Lê Thị Tuyết. Do đó, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm truy tố đối với hai bị can giống như bản kết luận điều tra đã ban hành lần đầu. Trong kết luận điều tra, cơ quan chức năng cho biết đã điều tra, giải quyết 7 nội dung yêu cầu, kiến nghị của HĐXX Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội trong phiên xét xử phúc thẩm. Trong đó, về khoản vay 1,7 tỷ đồng bị can Lẫm, Quyết vay của Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ") có giấy biên nhận vay tiền nhưng không thể hiện lãi suất vay, thời hạn trả nợ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập thì không đủ cơ sở để kết luận Nguyễn Thị Dương có hành vi cho vay nặng lãi. Trước đó vào ngày 12/4/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can. Ngày 21/5/2018, Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình ra quyết định chuyển vụ án để Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình điều tra theo thẩm quyền. Ngày 12/6/2019, TAND tỉnh Thái Bình đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và hai bị cáo Lẫm, Quyết bị tuyên tổng cộng 27 năm tù giam về tội "lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản". Ngày 11/5/2020, tại phiên xét xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thái Bình trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại toàn bộ vụ án. Hai bị can Lẫm và Quyết cũng được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành bảo lãnh, cấm đi khỏi nơi cư trú sau gần 2 năm bị tạm giam. >>> Mời độc giả xem thêm video Giả mạo công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người dân. Nguồn: VTV

