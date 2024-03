Xác minh người loan tin sai về nữ tài xế có nồng độ cồn

Ngày 10/3, thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, các cơ quan chức năng đang xác minh để xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai lệch về nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn trên phố Trần Cung (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Một số thông tin sai lệch trên mạng xã hội.

Nội dung các bài đăng này cho rằng người vi phạm là Tô Lan Hương và là cháu một lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên khi công bố thông tin được đổi ngược tên thành L.H.T. Cùng với đó là hình ảnh trang Facebook cá nhân có tên Lan Huong To. Cục CSGT khẳng định, thông tin được lan truyền là sai sự thật. Nữ tài xế vi phạm tên Lương Hồng Trang (trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội cũng đã xác minh rõ nhân thân nữ tài xế trên thông qua Công an phường Phú Thượng - nơi chị này chuyển đến sinh sống từ tháng 8/2023. Chủ tài khoản tên Lan Huong To sau đó cũng phải đính chính thông tin rằng chị không phải là người vi phạm trong sự việc trên, đồng thời cũng không có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Bộ Công an như trong các bài đăng trên mạng xã hội lan truyền. Sự việc khiến người phụ nữ này bị nhiều tài khoản mạng xã hội kéo vào chửi bới trong nhiều ngày qua.

Nơi xảy ra sự việc.

Liên quan vụ việc, Đội CSGT đường bộ số 6 đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và củng cố hồ sơ để xử phạt với nữ tài xế Lương Hồng Trang với lỗi vi phạm nồng độ cồn. Với kết quả đo được là 0,573 mg/L khí thở, nữ tài xế sẽ bị xử phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe đến 24 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày làm việc.

Trước đó, khoảng 23h ngày 5/3, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được tin báo về vụ va chạm giao thông xảy ra trước cửa số nhà 38 Trần Cung (quận Cầu Giấy). Nhận được tin báo, đơn vị đã nhanh chóng cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Tại hiện trường, cảnh sát xác định, ô tô mang BKS 30H- 119.XX do chị Lương Hồng Trang (SN 1988, trú tại quận Tây Hồ) điều khiển va chạm với xe máy 30Z-568.XX do anh N.V.A. (SN 1999, trú tại quận Bắc Từ Liêm) điều khiển. Sau khi va chạm, hai người xảy ra cãi vã nên thu hút hàng trăm người theo dõi sự việc.