Vượt đường sắt kiểu tự sát... rợn người những tử thi không nguyên vẹn

Cố băng qua đường sắt khi tàu đang đến, thanh niên bị tông tử vong: Chiều 23/3, tại tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) tàu SE8 chạy hướng Nam-Bắc khi đi qua đoạn giao cắt với tuyến đường dân sinh thuộc xã Phước Thành thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Đới Xuân Tùng (SN 1997, trú huyện Tuy Phước) điều khiển. Cú tông khiến nam thanh niên bị hất văng ra xa, tử vong tại chỗ, xe máy biến dạng. Xe máy băng qua đường sắt bị tàu hỏa tông tử vong: Chiều 24/2, tại lý trình km1439 trong khu Gian Cà Ná - Vĩnh Hảo thuộc xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận tàu SE11 tông vào xe máy do chị N.T.T.S (SN 1986, ngụ tỉnh Ninh Thuận) điều khiển phía trước, băng qua đường ray. Cú tông làm chị S. tử vong. (Ảnh minh hoạ) Qua đường sắt bất cẩn, người đàn ông bị tàu đâm tử vong: Ngày 7/11/2021, tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, người đàn ông điều khiển xe máy đến điểm giao nhau với đoạn đường sắt rồi vượt qua khi tàu vừa đến nơi khiến tàu đâm phải. Hậu quả khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Hai thanh niên băng qua đường sắt bị tàu đâm, 1 người tử vong: Sáng 26/6/2021, tại khu giao nhau Phú Xuyên - Đồng Văn (Hà Nam) hai thanh niên đi xe máy không quan sát đã băng qua đường đúng lúc tàu SE4 đi qua. Hậu quả khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Trần Đình Oanh SN 1984; người bị thương là Trần Đình Sơn SN 1983. Cả hai thanh niên đều quê Quỳnh Lưu (Nghệ An). (Ảnh minh hoạ) Một phụ nữ bị tàu cán đứt lìa 2 chân, tử vong ở bệnh viện: Ngày 5/4/2021, tàu đang chạy hướng quận Gò Vấp đi TP Thủ Đức, khi đến điểm giao với đường 20 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM thì tông trúng một phụ nữ (khoảng 50 tuổi) bất ngờ băng ngang đường ray. Người phụ nữ bị xe lửa cán đứt lìa hai chân, được các nhân viên y tế cấp cứu và đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Người đàn ông đi chợ về, bị tàu hỏa tông tử vong: Trưa 23/1/2021, trên đường sắt Bắc – Nam tại xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An ông Nguyễn Văn Lợi (trú xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu) điều khiển xe máy băng qua đường sắt thì bị tàu hàng Bắc –Nam lưu thông từ Hà Nội về Vinh tông phải. Cú va chạm mạnh khiến tàu cuốn xe máy đi 1 đoạn, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Băng qua đường sắt, một phụ nữ bị tàu đâm tử vong: Ngày 26/7/2020, trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đoàn tàu số hiệu SE8 lưu thông hướng Vinh-Hà Nội, khi đến dưới cầu vượt Yên Lý thì tông phải người phụ nữ đang băng qua đường sắt. Cú đâm chính diện với tốc độ cao khiến người phụ nữ bị văng sang phía đường bộ, tử vong tại chỗ. Người đàn ông bò qua đường sắt bị tàu hỏa đâm chết: Ngày 25/8/2019, tại khu vực Ga Pom Hán, phường Pom Hán, TP Lào Cai tàu bất ngờ tông ông Phạm Văn Vững (58 tuổi, trú tại phường Pom Hán) có biểu hiện say xỉn, đang bò qua đường sắt dẫn đến tử vong. >>> Xem thêm video: Tàu hoả tông xe máy tại Nghệ An, 1 người tử vong. Nguồn: Truyền Hình Vĩnh Long.

