Vườn đào đẹp nhất Hà Nội vắng bóng người dịp Tết dương lịch

Dù cả nước đang trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch nhưng không khí tại vườn đào Nhật Tân lại hết sức vắng lặng. Các vườn hoa cảnh xung quanh vườn đào cũng chung tình trạng. Nguyên nhân được các chủ vườn khẳng định là do giá lạnh bao trùm khắp Thủ đô, nhiệt độ dưới 10 độ C kèm gió mạnh, có lúc có mưa nên cả ngày hôm nay vườn đào hầu như không có khách đến thăm quan, chụp hình. Cơn mưa đêm qua khiến cho các đoạn đường quanh vườn đào ngập trong bùn đất, trở nên lầy lội, khó đi và mất mỹ quan. Các mảnh vườn im ắng, vắng bóng du khách dù đây là điểm đến ưa thích của người dân mỗi kỳ nghỉ lễ. Trên một số mảnh vườn lác đác có bóng người làm thuê hoặc chủ vườn đang chăm sóc cho các cây đào. Rất ít người đến vườn chơi vào dịp nghỉ Tết Dương lịch. "Cách đây một tuần, nhiều du khách đến vườn đào tham quan, nhưng mấy ngày nay do lạnh giá nên rất vắng vẻ, nhất là mấy ngày Tết Dương lịch", một chủ vườn đào cho biết. Một số vườn đã xuất hiện những cây hoa nở bung khắp các cành, ngọn. Những cành đào nở sớm sẽ được chủ vườn đem bán phục vụ người chơi đào sớm, như dịp rằm tháng giêng... Đào phai là giống hoa phổ biến nhất tại nơi đây, nhiều cây bắt đầu ra hoa từ nhiều ngày trước đó. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, giá rét còn tiếp diễn nhiều ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho cây đào phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng làm cuộc sống người dân bị đảo lộn ít nhiều.

