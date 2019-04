Vụ thi thể vứt tại bãi rác: Con gái nạn nhân được tại ngoại

Ngày 17/4, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, vừa ra quyết định trả tự do cho nghi can Trần Thị Thuyền Uyên (SN 1991). Uyên chính là con gái nuôi của nạn nhân, bị cơ quan Công an tạm giữ sau khi phát hiện thi thể tại bãi rác.

Trần Thị Thuyền Uyên tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Như đã thông tin, vào ngày 2/4, một người dân đi thu gom rác trên đường Nguyễn Huệ (phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài) phát hiện một thi thể người trong bãi rác nên trình báo cơ quan Công an.

Nạn nhân sau đó được xác định là bà Lê Thị Liên (SN 1948, ngụ phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài).

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Uyên là người liên quan đến vụ việc trên nên ngày 3/4 đã tạm giữ người này.

Làm việc với cơ quan công an, Uyên khai nhận mình là con nuôi của bà Liên. Chiều ngày 27/3, Uyên thấy mẹ mình bị ngã trong nhà tắm nhưng vẫn còn thở nên đưa lên giường và chăm sóc tại nhà.

Tuy nhiên, đến ngày 1/4, bà Liên tử vong. Do hoảng sợ nên đến tối cùng ngày, Uyên lấy chiếu quấn thi thể bà Liên vào bên trong rồi dùng xe máy chở đến vứt tại bãi tập kết rác bên đường .

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.