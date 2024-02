Vụ tai nạn làm 2 vợ chồng tử vong: Khởi tố tài xế xe khách

Tối 2/2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tự Quý (SN:1984, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Như Tri thức & Cuộc sống đã đưa tin, vào khoảng 6h ngày 2/2, khi xe ô tô khách mang BKS: 37F - 005.42 do Hồ Tự Quý điều khiển đi đến Km540 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với xe mô tô mang BKS: 38H6 - 3817 do ông N.M.T (SN: 1943, trú tại thôn Tân Phong, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) điều khiển chở vợ là bà T.T.L.

Cơ quan CSĐT đọc quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Tự Quý.

Cú va chạm mạnh đã làm ông T. và bà L. tử vong tại chỗ.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với Hồ Tự Quý cho kết quả 0,000 mg/l khí thở, âm tính với các chất ma túy.

Trên cơ sở các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định lỗi trong vụ tai nạn giao thông nói trên là lỗi hỗn hợp. Trong đó, lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn là do Hồ Tự Quý điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không giảm tốc độ đến mức có thể dừng lại một cách an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm và qua nơi đường bộ giao nhau cùng mức.

Hiện trường vụ tai nạn.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Hồ Tự Quý về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

