Vụ sát hại nữ chủ shop ở Bắc Giang: Nhiều Facebooker đưa tin sai

Liên quan đến vụ nữ chủ shop quần áo bị sát hại ở Bắc Giang, ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Giang đã thông tin ban đầu về vụ án mạng này. Theo đó, khoảng 22h ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên. Khoảng 20h tối cùng ngày, tại khu vực tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam, chị D.T.T.M (SN 1997, trú tại tổ dân phố Cầu Thượng, thị trấn Nhã Nam) bị đối tượng Phạm Thị Hà (SN 1984, cùng trú tại địa chỉ trên) dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ, khiến chị M. bị thượng nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Gây án xong, Hà vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn. Nhận tin báo, phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Tân Yên và Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, truy bắt đối tượng và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Công an tỉnh Bắc Giang cho hay, hiện nay trên một số trang mạng xã hội lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân vụ việc, mối quan hệ giữa đối tượng và nạn nhân, cũng như tình trạng sức khỏe tâm thần của đối tượng, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy bắt đối tượng. Phòng PC02 đề nghị người dân không chia sẻ những nội dung trên. Khi phát hiện thông tin về đối tượng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Cơ quan Công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp. Đồng thời, phòng PC02 cũng cảnh báo người dân nếu như che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật. Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho trung tá Chu Bá Huy – Đội trưởng, phòng PC02, số điện thoại: 0912.236.016. Hiện vụ sát hại nữ chủ shop quần áo ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Bến Tre: Khởi tố vụ án 2 người phụ nữ bị sát hại ở chòi vịt. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

