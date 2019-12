Vụ nam thanh niên chém 6 người thương vong có thể sẽ bị xử lý thế nào?

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 26/12, Hoàng Văn Chín (sinh năm 1976, trú tại thôn Lương Bình 2) đã cầm dao đâm, chém vợ là chị Ma Thị Hưởng (sinh năm 1976). Nghe thấy tiếng ồn ào, một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao tiếp tục truy sát.

Hậu quả khiến 6 người thương vong người bị thương nặng, gồm: Ma Thị Hưởng, là vợ của nghi can; Hoàng Văn Luận, là cán bộ tư pháp xã Sơn Phú; Trần Thị Hường, là vợ anh Luận; Lường Văn Đành; Hoàng Văn Nam và Lường Văn Hòang, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Được biết, cả 6 người bị thương vong đều là người dân xóm Lương Bình 2. Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn và bị bắt giữ ngay sau đó. Chín là đối tượng nghiện ma túy từ nhiều năm nay. Thời điểm xảy ra vụ án, Chín có biểu hiện “ngáo đá”.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, dư luận đặt ra câu hỏi nam thanh niên chém 6 người thương vong có thể sẽ bị xử lý thế nào? Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội, có thể nói rằng đây là một vụ thảm sát kinh hoàng khiến những người dân địa phương này và nhiều người hoang mang, khiếp sợ. Đối tượng đã xuống tay sát hại nhiều người trong cơn ngáo đá. Bởi vậy, việc truy tìm, bắt giữ, xử lý đối tượng này là hết sức cần thiết để phòng ngừa các hậu quả xấu có thể phát sinh đối với xã hội.

Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết, chứng cứ có liên quan, lấy lời khai của người làm chứng để làm căn cứ xác định hành vi của các đối tượng, xác định hậu quả của sự việc và các tình tiết khác có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án. Trong trường hợp chưa bắt được hung thủ thì cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Với các thông tin ban đầu của vụ án này thì đối tượng sẽ bị xử lý về tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với các tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: có tính chất côn đồ, giết nhiều người và hình phạt sẽ đối mặt với mức cao nhất là tử hình.

Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội.

Một người bình thường thì chắc chắn sẽ không có hành động côn đồ, man rợ đến như vậy. Bởi vậy, trong trường hợp sớm bắt được đối tượng thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định tâm thần, thử máu... để xác định tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng có bị mắc bệnh làm mất khả năng nhận thức hay không, có sử dụng chất kích thích đến mức mất kiểm soát hành vi hay không.

Trong trường hợp đối tượng mắc bệnh tâm thần làm mất hoàn toàn khả năng nhận thức thì sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự nhưng sẽ bị bắt buộc chữa bệnh.

Còn trường hợp tại thời điểm gây án, đối tượng mất kiểm soát hành vi là do say rượu hoặc bị ảo giác do sử dụng ma túy thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự như một người bình thường theo quy định tại Điều 13 Bộ luật hình sự, cứu thể như sau:

Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong vụ án này, khi khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ đối tượng này có mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hay không. Nếu phát hiện tại nhà đối tượng có ma túy thì cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục xử lý đối tượng này thêm các tội danh về ma túy theo quy định pháp luật.

