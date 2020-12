Vụ nam sinh quay lén WC nữ: Tò mò hay nhiễm “độc” từ clip đen?

(Kiến Thức) - Một số nam sinh trường THPT Giồng Ông Tố đặt máy quay lén trong WC nữ khiến dư luận đặt câu hỏi do tò mò hay nhiễm “độc” từ clip đen. Tuy nhiên, từ nguyên nhân nào đi nữa, cũng đặt ra vấn đề giáo dục giới tính trong trường học cần được quan tâm hơn nữa.

Vừa qua, sự việc một số nam sinh trường THPT Giồng Ông Tố (quận 2, TP.HCM) đặt điện thoại quay lén nữ sinh trong WC khiến các nữ sinh và phụ huynh cũng dư luận bức xúc.



Theo đó, vào giờ giải lao ngày 30/11, một nhóm nữ sinh lớp 10 vào nhà vệ sinh để thay áo dài. Tại đây, nhóm nữ sinh đã phát hiện một camera điện thoại đang hoạt động được đặt trên la phông của nhà vệ sinh. Ngay sau đó, các nữ sinh đã xóa đoạn clip đồng thời theo dõi, phát hiện ra người làm việc này là hai nam sinh lớp 12 cùng trường.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, công an địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc. Sự việc trên khiến không ít nữ sinh và phụ huynh lo lắng bởi nếu những clip quay lén được phát tán trên không gian mạng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, việc học tập cũng như tâm lý các nữ sinh. Đồng thời đòi hỏi nhà trường cần có động thái mạnh tay xử lý hành vi này.

Một số nam sinh trường THPT Giồng Ông Tố đặt máy quay lén trong WC nữ khiến không chỉ các nữ sinh mà phụ huynh vô cùng lo lắng.

Với hành vi vi phạm, các nam sinh sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng từ phía nhà trường và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần phải làm rõ nguyên nhân để ngăn chặn các hành vi tương tự. Một số ý kiến lý giải, hành vi quay lén nữ sinh là do các nam sinh đang trong độ tuổi phát triển về giới tính nên tò mò. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng, hành vi này diễn ra do các nam sinh bị ảnh hưởng từ các clip độc hại đang nhan nhản trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, dù nguyên nhân xuất phát từ đâu dẫn đến việc các nam sinh có hành vi quay lén nữ sinh cũng đặt ra vấn đề giáo dục giới tính trong trường học cần được quan tâm hơn nữa.

Giáo dục giới tính cho các học sinh thời gian qua đã nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Tuy nhiên, thay vì giảng giải cho trẻ hiểu về những vấn để nhạy cảm về giới tính và tình dục khi các em đang trong giai đoạn phát triển, dường như gia đình và nhà trường chưa thực hiện đầy đủ để trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Điều này dẫn đến việc nhiều em theo nhiều cách khác nhau giải tỏa sự tò mò bản năng mà không dựa trên các hiểu biết cần thiết về giáo dục giới tính dẫn đến những hành vi lệch chuẩn, thâm chí vi phạm pháp luật.

Trên thực tế, ở các trường trung học tại Mỹ, chủ đề về tình dục, giáo dục giới tính được trao đổi một cách cởi mở trong các môn học về Sức khỏe và Tinh thần khiến các em hiểu biết về giới tính, tự ý thức về hành vi của mình. Tại Việt Nam, thời gian qua, việc giáo dục giới tính cho học sinh, trẻ vị thành niên dường như chưa được quan tâm đúng mức với các biện pháp giáo dục hiệu quả.

Theo truyền thống văn hóa Á Đông, các gia đình ở Việt Nam thường ít khi trao đổi với con cái, thậm chí lảng tránh về chủ đề sức khỏe liên quan giáo dục giới tính. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới cho thấy, chỉ có hơn một nửa (62,1%) cha mẹ trong mẫu khảo sát cho thấy họ có trao đổi hoặc hướng dẫn trẻ em vị thành niên về các vấn đề liên quan đến giới tính. Nguyên nhân do tâm lý cha mẹ thường quan điểm không nên “vẽ đường cho hươu chạy”, thậm chí không biết truyền đạt cho con cái hiểu thế nào về giới tính.

Trong khi đó, nhà trường được xem là địa chỉ tin cậy đem lại những kiến thức hữu ích về giới tính cho học sinh nhưng dường như lại chưa thực sự dành nhiều sự quan tâm cho chủ đề này. Trong tiết học giáo dục công dân được lồng ghép chủ để sức khỏe sinh sản vị thành niên và tình dục an toàn, dù đã cởi mở hơn và có trách nhiệm về chủ đề giới tính. Tuy nhiên vẫn chưa trang bị đầy đủ cho các em kiến thức để có cái nhìn đúng đắn về giới tính để có những suy nghĩ, hành động tốt hơn cho bản thân.

Trong khi đó, lứa tuổi từ 10 đến 17 có nhu cầu rất lớn trong việc được trang bị kiến thức để hiểu các vấn đề về giới tính. Đặc biệt là tuổi 16, 17 khi các em trong giai đoạn chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành, có những nhu cầu tìm hiểu về giới tính và dễ có những hành động lệch lạc khi chưa hiểu biết đầy đủ về kiến thức về lối sống, tâm lý, giới tính, an toàn tình dục. Dẫn đến nhiều hệ lụy khi các em để thỏa chí tò mò về giới đã tìm hiểu trên mạng internet nơi có các clip đen nhan nhản. Từ đó ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành vi của các em nhất là với các nam sinh.

PGS TS Phạm Mạnh Hà, khoa tâm lý giáo dục, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội từng cho biết: “Với những học sinh độ tuổi THCS, THPT đang có quá trình thay đổi về hormone sinh trưởng. Đồng thời, với các em có quá nhiều cám dỗ ở môi trường bên ngoài học đường. Khủng hoảng ở độ tuổi này xét ra trầm trọng hơn rất nhiều, đặc biệt trong vấn đề nhạy cảm như tình dục”.

Trên thực tế từ cuối năm 2019, người dùng của các mạng Viettel, VinaPhone, VNPT, Mobifone và FPT Telecom cho biết họ không thể truy cập các trang web có video chứa nội dung dành cho người lớn. Việc các nhà mạng chặn các web đen là rất đáng hoan nghênh, giúp cho trẻ an toàn hơn trên mạng. Bên cạnh đó, thời gian qua, lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an với sự phối hợp của lực lượng công an nhiều địa phương trong cả nước, đã đánh sập nhiều trang web “đen”. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng trên vẫn chưa được xử lý triệt để và những web này có thể ví như “cái đầu Phạm Nhan”, cắt cái này lại mọc ra cái khác.

Do đó, nếu không trang bị kiến thức giáo dục giới tính cho học sinh đầy đủ, việc các em tò mò về giới tính mà tìm kiếm những trang web đen này rất dễ bị ảnh hưởng tâm lý, lối sống và dẫn đến những hành vi lệch chuẩn như việc các nam sinh quay lén clip nữ sinh vừa xảy ra tại trường THPT Giồng Ông Tố. Thực tế có nhiều vụ học sinh quan hệ tình dục hoặc bị xâm hại, cũng có nhiều vụ học sinh là đối tượng thực hiện các hành vi xâm hại tình dục khi thiếu hiểu biết về giới tính.

Điều đó cho thấy, không thể xem nhẹ việc giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên. Để nâng cao nhận thức về giới tính cho trẻ vẫn cần sự phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường, xã hội.

Giải pháp hiệu quả nhất vẫn là việc các trường cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động phối hợp với gia đình trong việc trang bị kiến thức giới tính cho trẻ vị thành niên. Đồng thời tăng cường hơn nữa các môn học về giới tính cũng như kỹ năng sống để các em tự bảo vệ bản thân, tránh các nguy cơ bị quấy rối, xâm hại tình dục cũng như gây ra các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề giới tính.

Bên cạnh đó, gia đình cũng cần chủ động nâng cao nhận thức cho trẻ, thường xuyên chia sẻ, hướng dẫn cho các con cái các hành vi đúng mực về giới tính. Giáo dục giới tính cho trẻ không phải là một điều dễ dàng và cần thực hiện xuyên suốt quá trình phát triển của trẻ, trong đó bố mẹ đóng vai trò mắt xích quan trọng, giúp con tiếp cận với vấn đề giới tính ngay từ khi còn nhỏ, để con không phải bỡ ngỡ, tò mò về chủ đề này. Đồng thời, Nhà nước và các cơ quan chức năng cần có thêm các chính sách hỗ trợ gia đình và nhà trường liên quan việc giáo dục giới tính cho trẻ.

