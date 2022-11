Vụ Hải Như mất tích: Người cha nói về thi thể trên sông Tô Lịch

Ngày 10/11, mạng xã hội xôn xao thông tin "tìm thấy một thi thể nữ trên sông Tô Lịch giống Hải Như (SN 1999, quê ở Hà Nội) đến 80%". Ngay lập tức, trả lời báo chí, ông Lương Viết Tuyên (cha ruột Hải Như) phủ nhận thông tin này. Ông Tuyên cho biết: "Gia đình không được nhìn trực tiếp nên không biết độ nhận dạng chính xác thế nào. Xác trên sông Tô Lịch có dấu hiệu làm răng. Trùng hợp, con gái tôi cũng từng đi sửa răng số 4 và một vài vị trí răng khác. Công an cũng đã xác minh với người làm răng cho Hải Như". Đến ngày 22/11, trên trang Facebook cá nhân của mình, ông Lương Viết Tuyên một lần nữa thông tin về việc "tìm thấy xác Hải Như". Theo đó, ông Tuyên cho hay: "Bước đầu Cơ quan điều tra cho gia đình biết, hài cốt trên sông Tô Lịch không phải là Hải Như, là nữ đã lớn tuổi từng làm răng số 4, số 7 hàm trên. Hải Như làm răng số 6 hàm dưới. Giờ gia đình chỉ biết mong cơ quan công an điều tra làm sáng tỏ vụ việc để đưa Hải Như về bên gia đình". Trước đó, cuối tháng 10/2022, Quỳnh Như - chị gái cô gái Hải Như cho biết, chia sẻ thêm gia đình đã làm lễ cúng 100 ngày cho Hải Như theo đúng ngày tháng kể từ khi mất tích, để lỡ nếu có chuyện xấu xảy ra em gái không cô đơn. Trước đó, người nhà cũng đã lập bàn thờ, di ảnh và làm lễ cúng 49 ngày cho thiếu nữ 23 tuổi khi việc tìm kiếm chưa có kết quả. Như tin đã đưa, khoảng 20h ngày 14/7, Hải Như bắt đầu ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa Hà Nội bằng xe máy vision màu đen, BKS 29X1-52.817. Khoảng 21h cùng ngày, Quỳnh Như (chị gái Hải Như) không liên lạc được với em gái nên nảy sinh nghi ngờ có chuyện bất thường. Ngoài ra, Quỳnh Như lần theo định vị trên điện thoại và thấy có dấu hiệu bất thường khi em gái thay đổi địa điểm liên tục. Trên định vị, Hải Như di chuyển từ xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ sang khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, rồi biến mất. Gia đình cho biết, trước khi mất tích, Hải Như và người yêu cũ tên T.N.T có nhiều mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm. Ngày 27/7, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm người mất tích có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Ngày 15/9 vừa qua, lực lượng chức năng đã có mặt tại địa điểm nhà bạn trai cũ của Hải Như đế tiến hành điều tra. Cảnh sát cũng dẫn chó nghiệp vụ đi tìm kiếm tung tích cô gái 23 tuổi nhưng vẫn chưa có manh mối nào khả quan. >>> Xem thêm video: Thanh niên nghi ngáo đá nhảy xuống sông mất tích. Nguồn: ĐTHĐT.

