Vụ đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia: Bắt 1 GĐ người Trung Quốc

Liên quan đến đường dây “tín dụng đen” xuyên quốc gia vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá, ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Liu Dan Yang (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; tạm trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) để làm rõ hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Ngoài Yang, Công an TP Hà Nội cũng bắt khẩn cấp 20 người là quản lý, nhân viên trong đường dây này để làm rõ các hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “cưỡng đoạt tài sản”. Theo lời khai của Yang, năm 2017, nghi phạm này quen biết với một người tên Li (Trung Quốc). Sau đó, Li thuê Yang 50 triệu đồng/tháng để phát triển thị trường ở Việt Nam và thành lập Công ty TNHH Công nghệ thông tin YooPay Việt Nam để Yang làm Giám đốc. Yang khai, Li là Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hân Tinh Thâm Quyến tại Trung Quốc. Công ty này có đội ngũ kỹ thuật viên lập trình các phần mềm cho vay, chạy trên hệ điều hành Android của điện thoại thông minh và đội ngũ làm nhiệm vụ quảng cáo ứng dụng cho vay tinh nhuệ.(Ảnh: An Ninh Thủ Đô) Để mở rộng thị trường, Li chọn Yang làm người thành lập công ty, tuyển chọn đội ngũ nhân viên vận hành hệ thống ứng dụng cho vay tại Việt Nam bao gồm các bộ phận hành chính, nhân sự; tài chính, kế toán; thẩm định cho vay; thu hồi nợ và phát triển thị trường. Sau đó, Li chỉ đạo đội ngũ này lựa chọn các công ty trung gian thanh toán để ký hợp đồng dịch vụ "chi hộ" và "thu hộ" với các công ty này, nhằm vận hành việc giải ngân các khoản vay thông qua hình thức "chi hộ"; thu lãi và vốn vay thông qua hình thức "thu hộ". Ngày 24/5, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã đồng loạt triệt phá 7 cơ sở của tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "tín dụng đen" kể trên ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, đưa gần 300 nghi phạm và nhiều tang vật có liên quan về trụ sở cơ quan điều tra. Đường dây này cho vay qua 3 app "Ovay", "cashvn" và "vaynhanhpro". Trong đường dây này, người vay chỉ cần chụp ảnh CMTND hoặc CCCD và dùng danh bạ điện thoại của mình để thế chấp là có thể vay từ 2 - 30 triệu đồng. Nếu người vay không trả được gốc như cam kết, tiền lãi sẽ được nhân lên theo tháng, có thể lên tới 1.500 - 2.190%/năm. Đặc biệt, người vay còn bị các đối tượng cho bộ phận đòi nợ nhắn tin, gọi điện khủng bố, đe dọa để ép trả nợ. Cho đến thời điểm hiện tại, số lượng khách hàng vay qua hệ thống 3 app vay tiền trên khoảng gần 1 triệu người. Mỗi tháng, số tiền các đối tượng giải ngân cho vay khoảng 100 tỷ đồng. Hiện vụ triệt phá đường dây "tín dụng đen" xuyên quốc gia đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Vĩnh Long: Bắt nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

