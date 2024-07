Vụ cô gái bị bắn chết ở Hà Nội: Bắt thêm 2 đối tượng

Ngày 12/7, Công an TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Phạm Trọng Lưu (53 tuổi, quê Nam Định) và Hoàng Văn Hiệp (41 tuổi, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi Che giấu tội phạm. Hiệp và Lưu được xác định là hai đối tượng giúp sức đắc lực cho Đinh Xuân Sáng - kẻ bắn tử vong cô gái 22 tuổi, trốn từ Hà Nội đến khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, địa phận tỉnh Long An.

Đối tượng Hoàng Văn Hiệp. Đối tượng Đinh Xuân Sáng.

Sau 1 tuần nổ súng khiến cô gái trẻ tử vong, Đinh Xuân Sáng bị bắt khi chuẩn bị vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Đinh Xuân Sáng (SN 1984, Hà Nam), Vũ Thành Quang (SN 1994, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Đạt (SN 1991, Hà Nội) về tội giết người. Vụ việc xảy ra rạng sáng 3/7, Đinh Xuân Sáng và Vũ Thành Quang đến ăn uống ở nhà người quen tại tổ 3 phường Thượng Thanh (quận Long Biên). Tại đây, nhóm của Sáng gặp nhóm của nạn nhân là chị H. (SN 2002, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trong quá trình ăn uống tại đây, nghe thấy nhóm người buông lời bỡn cợt về "cái đầu trọc ", Sáng đã dọa: "trọc đầu do từng ngồi tù vì giết người", nhưng thái độ bỡn cợt của nhóm người không dừng lại. Ngay sau đó, Sáng và Quang bỏ về. Cả hai gặp Nguyễn Xuân Đạt kể lại việc bị trêu chọc. Lập tức, 3 người này mang theo súng, lái ô tô quay lại tìm nhóm người kia.

Nhóm của Sáng đuổi kịp khi chị H. đang ngồi sau xe máy do một nam thanh niên điều khiển, tại khu vực ngõ 264 đường Ngọc Thụy. Sáng chĩa súng bắn vào người nam giới nhưng viên đạn đã trúng chị H. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã không qua khỏi. Nhóm của Sáng sau khi gây án thì đã bỏ chạy. Chỉ vài giờ sau, Quang bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn vào TP HCM. Đến ngày 5/7, Nguyễn Xuân Đạt đến cơ quan công an đầu thú. Đối tượng trực tiếp ra tay, dùng súng bắn chị H. là Đinh Xuân Sáng lên kế hoạch trốn sang Campuchia nhưng bất thành và cuối cùng cũng "sa lưới".