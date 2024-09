Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ: Thu hồi giấy phép mái ấm Hoa Hồng

Ngày 5/9, UBND quận 12 (TP HCM) có văn bản gửi các cơ quan báo, đài thông tin về vụ việc ngược đãi trẻ em xảy ra tại mái ấm Hoa Hồng.



Theo UBND quận 12, Cơ sở trợ giúp xã hội Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí do bà Giáp Thị Sông Hương đại diện pháp luật. Cơ sở này có chức năng trợ giúp, nuôi dưỡng các trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em bị mồ côi, sống lang thang, với quy mô chăm sóc không quá 39 trẻ.

Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng. (Ảnh: Hà Nội Mới)

Sau khi nhận thông tin từ báo chí, UBND quận 12 đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý đối với hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở. Đồng thời, thành lập Tô công tác trực tiếp kiểm tra xử lý vụ việc. Quan điểm xử lý vụ việc của quận là kiên quyêt, xử lý mạnh đê răn đe, bảo đảm an toàn cho trẻ là trên hết.

Thời điểm kiểm tra, Mái ấm Hoa Hồng đang có mặt 86 trẻ. Trong đó, 15 trẻ sơ sinh; 36 trẻ từ 1-2 tuổi; 31 trẻ từ 3-5 tuổi đang học mầm non; 3 trẻ từ 6-12 tuổi và 1 trẻ đang điều trị bệnh tại bệnh viện.

Qua kiểm tra, UBND quận 12 khẳng định, Mái ấm Hoa Hồng đã vi phạm quy định tiếp nhận, chăm sóc là 86 trẻ (vượt 47 trẻ). UBND quận 12 đã phối hợp Tổ Công tác của Sở LĐTB&XH đưa các trẻ về các cơ sở bảo trợ công lập để tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND quận 12 cũng đã quyết định đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của Mái ấm Hoa Hồng.

Đồng thời, đã chỉ đạo Công an quận 12 làm việc, lấy lời khai chủ Mái ấm Hoa Hồng và các bảo mẫu, nhân viên mái ấm có liên quan, củng cố hồ sơ pháp lý để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Về trách nhiệm trong công tác quản lý, UBND quận tiếp tục chỉ đạo làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đề xảy ra sai phạm tại mái ấm Hoa Hồng.

Để phòng ngừa các trường hợp tương tự xảy ra, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND 11 phường trên địa bàn tăng cường giám sát công tác phòng ngừa các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động bảo trợ, trợ giúp xã hội trái phép để huy động tài trợ, viện trợ, quyên góp để trục lợi.

Cùng ngày, Công an quận 12, TP HCM cho biết, căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (SN 1978; nơi thường trú huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đủ yếu tố cấu thành tội “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự nên đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm để phục vụ điều tra.

Sáng 4/9, Công an quận 12 tiếp nhận tin báo của anh T.D.K (SN 2000; nơi thường trú tỉnh Cà Mau) về sự việc “Hành hạ người khác” xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng. Ngay sau đó, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận 12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị, ban, ngành liên quan khẩn trương xác minh, điều tra xử lý; tham mưu đề xuất đảm bảo an toàn cho các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Theo kết quả điều tra, Công an quận 12 đã phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12, UBND phường Trung Mỹ Tây tiến hành kiểm tra tại cơ sở. Công an quận 12 đã mời chủ và tất cả nhân viên của cơ sở về trụ sở cơ quan công an làm việc; đồng thời thu giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 xác định, 5 nhân viên (bảo mẫu) có hành vi hành hạ trẻ em. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 trường hợp có mặt tại cơ sở gồm Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và T.M.N (SN 1953, trú tại huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau); 3 trường hợp không có mặt gồm: N.T.Q (SN 1983, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), Đ.T.K.L (SN 1978; trú quận Bình Thạnh, TPHCM), D.N.T (SN 1977, trú tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng).

Qua làm việc, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm thừa nhận, trong quá trình chăm sóc các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, Cẩm nhiều lần dùng tay đánh vào cơ thể của trẻ để làm các cháu sợ, không quấy phá.

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Cẩm đủ yếu tố cấu thành tội “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự nên đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm để phục vụ điều tra. Đồng thời, các tổ công tác của Công an quận 12 và Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp công an các tỉnh, đưa 3 đối tượng còn lại về trụ sở để làm việc.

Ngoài ra, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Mái ấm Hoa Hồng.

Hiện, Công an quận 12 khẩn trương củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng.