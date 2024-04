Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Phong toả kê biên nhiều tài sản giá trị

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/4, thông tin với báo chí về tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch đã đề ra. Hiện nay, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Đồng thời, phong toả kê biên nhiều tài sản giá trị của các bị can liên quan.

Hậu "Pháo" cùng nhiều lãnh đạo địa phương dính lao lý.