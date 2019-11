Vợ bị chồng đánh thậm tệ, dư luận “té ngửa” khi biết lý do

(Kiến Thức) - Đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đánh vợ dã man được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua khiến nhiều người "té ngửa" khi biết lý do.

chồng đánh vợ dã man tại nhà khiến dư luận phẫn nộ trước hành động vũ phu của người chồng. Điều đáng nói là đoạn clip do chính người chồng quay và tung lên mạng xã hội. Người đàn ông đánh vợ dã man. (Ảnh: Cắt từ clip) Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh ngườidã man tại nhà khiến dư luận phẫn nộ trước hành động vũ phu của người chồng. Điều đáng nói là đoạn clip do chính người chồng quay và tung lên mạng xã hội.

Liên quan đế sự việc trên, đại diện UBND phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xác nhận với báo Lao Động, đoạn clip trên xảy ra ở một nhà trọ thuộc khu phố Thạnh Lộc, phường An Thạnh.

Theo đó, đại diện UBND phường An Thạch cho biết, ngay khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, công an đã xuống nhà trọ để xác minh làm rõ. Tuy nhiên người đàn ông trong clip đã bỏ trốn. Người vợ bị thương đã về nhà người thân ở Đồng Nai và hiện đang điều trị tại cơ sở y tế.

Trên báo Thời Đại đưa tin, tối 18/11, clip người chồng đánh vợ dã man tại nhà xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức được chia sẻ chóng mặt. Đoạn clip có độ dài 16 phút, do chính người chồng quay lại và tung lên mạng.

Những hình ảnh trong clip cho thấy người chồng liên tục dùng chân đạp vào đầu vợ, thậm chí còn dùng tấm gỗ đánh vào người vợ này đến mức vỡ vụn tấm gỗ. Nguyên nhân người người đàn ông này có hành động dã man này là do người vợ đã lên mạng xã hội nói xấu mình.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, trên báo Tiền Phong đưa tin, một số người khi xem được clip đã nhận ra 2 vợ chồng sống tại phường An Thạnh. Sau đó, nhiều người đã tập trung đến khu nhà trọ (nơi được xác định là hai vợ chồng trong clip đang sinh sống). Tuy nhiên, khi đến nơi thì không còn thấy xuất hiện tại nơi ở.

Được biết người đàn ông đánh vợ đã đến cơ quan công an để làm việc.

Hiện, đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông đánh vợ dã man được đăng tải trên mạng xã hội và cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ.