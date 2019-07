Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái từ mặn nồng đến thuê người chém chồng

Vừa qua, Bác sĩ Chiêm Quốc Thái cho biết đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM tuyên ngày 26/6. Ông Thái đồng ý việc TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc 18 tháng tù nhưng đề nghị xem xét đến hành vi của bà Trần Hoa Sen trong vụ án để không bỏ lọt tội phạm. Trước khi đưa nhau ra tòa, Vũ Thụy Hồng Ngọc và bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng có thời gian mặn nồng bên nhau. Tho đó, bà Ngọc và bác sĩ Thái sống chung với nhau như vợ chồng từ năm 2008. Đến năm 2011, cả hai đăng ký kết hôn và sống tại quận 2, TP HCM. (Ảnh: CAND) Sau đó, 2 vợ chồng sang Mỹ sinh sống. Họ từng có thời gian hạnh phúc bên nhau và tốn nhiều giấy mực của báo chí. Bác sĩ Chiêm Quốc Thái là một trong những bác sĩ nổi tiếng về thẩm mỹ ở Việt Nam. (Cơ sở thẩm mỹ viện của bác sĩ Thái) Bà Ngọc và bác sĩ Thái luôn dành cho nhau những cử chỉ yêu thương khi còn mặn nồng. Tuy nhiên sau đó, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn. Giận chồng, bà Ngọc thuê giang hồ đánh ông Thái. (Bác sĩ Thái nhập viện do bị giang hồ chém tại phố đi bộ Nguyễn Huệ) Tại Tòa án, bà Ngọc trình bày, trong quá trình chung sống với nhau hai người thường xảy ra mâu thuẫn đến giữa năm 2014 bác sĩ Thái chuyển ra ngoài ở riêng. Sau đó, đến đến 2015 bà Ngọc làm đơn ly hôn và đòi phần chia tài sản. (Ảnh: VTC) Trước đó, trong quá trình chung sống với ông Thái, bà Ngọc quen với bác sĩ Trần Hoa Sen (Làm việc tại phòng khám ở quân 5, TP HCM) và thường xuyên đến chơi nhà. (Ảnh: Nguoiduatin) Đầu tháng 3/2018, bác sĩ Trần Hoa Sen mời bà Ngọc đến chơi nhà tại quận mời bàn chuyện làm ăn thì gặp Phan Nguyễn Duy Thanh. Sau đó, bà Ngọc tâm sự chuyện làm thủ tục ly hôn và bị ông Thái thường xuyên nói xấu trên mạng xã hội với ông Thanh. Thấy ông Thanh đồng cảm với mình, bà Ngọc đặt vấn đề đánh dằn mặt, gây thương tích nhẹ đối với ông Thái với giá một tỷ đồng và được ông Thanh chấp nhận. (Ảnh: Nguoiduatin) Khoảng một tuần sau, bà Ngọc nhờ bác sĩ Trần Hoa Sen cầm 500 triệu đồng tiền mặt chuyển cho ông Thanh. Nhận được tiền, ông Thanh ra lệnh cho Chống Chín Sáng gọi đàn em đến bàn chuyện và được mọi người cùng đồng ý. Tiếp đó, Thanh phân công 4 người thành 2 nhóm phối hợp theo dõi trước cổng bệnh viện của bác sĩ Thanh. (Ảnh: Nguoiduatin) Tối 28/3/2018, hai đàn em của Thanh phát hiện ông Thái đến ăn tối tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) nên bám theo. Đến 22h, ông Thái vừa ra khỏi nhà hàng, nhóm đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém trúng lưng, vai bác sĩ này rồi lên xe tẩu thoát. (Ảnh: Nguoiduatin) Sau đó, ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích 5%. Sau khi thực hiện xong, các bị can vứt sim và điện thoại cùng dụng cụ gây án. Mỗi người tham gia được Thanh trả công 30 triệu đồng. (Ảnh: Nguoiduatin) Ngày 30/3/2018, ông Thái có đơn yêu cầu xử lý hình sự những người gây thương tích cho ông. Qua điều tra, công an lần lượt bắt giữ Thanh cùng 5 đồng phạm. Qua đó, vào ngày 26/5/2018 trong lúc làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất để qua Mỹ thì Ngọc bị cảnh sát bắt khẩn cấp. (Ảnh: Plo) Tháng 8/2018, VKSND TP.HCM sau thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án nói trên đã dừng việc chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp để xét xử, mà trả hồ sơ về cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đền nghị điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan. (Ảnh: Plo) Đến ngày 26/6/2019 vừa qua, TAND TP.HCM tuyên án bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (41 tuổi, Việt kiều Mỹ, vợ cũ Chiêm Quốc Thái) 18 tháng tù, Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh) lãnh 15 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Ngoài ra, cùng tội danh, các bị cáo đồng phạm Phạm Văn Ngôn, Nguyễn Trần Thanh Tuấn và Danh Tiến, Nguyễn Thanh Phong và Chống Thín Sáng cùng lãnh 16 tháng tù. (Ảnh: VTC) Đến 3/7, ông Chiêm Quốc Thái làm đơn kháng cáo gửi lên TAND TP HCM yêu cầu xem xét trách nhiệm của bác sĩ Trần Hoa Sen, bà Phạm Thị Như Khuê (bạn bà Sen), xem xét tội danh của hai người trực tiếp ra tay là Phạm Văn Ngôn (SN 1985; ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Trần Thanh Tuấn (SN 1990; ngụ quận Tân Phú). (Ảnh: Viết Dũng)

