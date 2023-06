Vĩnh Phúc: Bắt nhóm đối tượng hành hung người đi đường, cướp 2 xe máy

Ngày 28/6, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hồi 14h15 ngày 19/6, Công an huyện Bình Xuyên nhận được tố giác của anh N.V. T, ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo), hiện đang tạm trú tại xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên) về việc khoảng 8h cùng ngày, tại khu vực gần cổng Công ty TNHH Compal Việt Nam (gọi tắt là công ty Compal) ở KCN Bá Thiện (huyện Bình Xuyên), anh T. cùng bạn là N. V. L., ở xã Quang Sơn (huyện Lập Thạch) bị một nhóm nam thanh niên lạ mặt đánh, khống chế cướp 2 xe máy WAVE BKS: 88E1-39194 và BKS:88D1-50172, tổng trị giá tài sản khoảng 38 triệu đồng.

Một trong số nhóm đối tượng cướp xe tại cơ quan Công an. Ảnh CAVP.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã huy động tối đa lực lượng tiến hành xác minh vụ việc; tổ chức ghi lời khai người bị hại, nhân chứng, người liên quan; tiến hành khám nghiệm hiện trường và rà soát, trích xuất camera khu vực hiện trường và tuyến đường các đối tượng gây án bỏ trốn.

Kết quả xác định danh tính của 1 đối tượng gây án là Đỗ Văn Đạt (SN 2006, ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang). Qua xác minh được biết vào buổi trưa ngày 19/6, Đạt có về nhà một lúc cùng với 2 đối tượng khác gồm 1 nam và 1 nữ rồi lại bỏ đi.

Các đối tượng đi bằng 2 xe máy không gắn BKS, có màu sắc tương đồng với 2 xe máy bị cướp. Cơ quan điều tra đã phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động qua người thân của Đạt, kết quả đến 6h ngày 20/6, Đạt đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Từ lời khai của Đạt, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, triển khai lực lượng truy bắt đồng phạm với Đạt trong vụ án trên là Nguyễn Văn Chuẩn (SN 2003, ở thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh).

Đến 4h ngày 21/6, Nguyễn Văn Chuẩn đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành xác minh và thu giữ được hai xe máy là tang vật của vụ án. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Xuyên đã tiến hành tạm giữ đối với Đỗ Văn Đạt, Nguyễn Văn Chuẩn và đang điều tra, mở rộng vụ án.